Ende einer Tanz-Karriere – Wann ist man zu alt fürs Ballett? Javier Cobos Rodríguez tanzt in Wherlocks «Heidi» das letzte Mal mit dem Ballett Theater Basel. Der BaZ erzählt er von den Gründen fürs Aufhören und wie es für ihn nun weitergeht. Vivana Zanetti

Der 38-jährige Javier Cobos Rodríguez hat im Juni im Stück «Heidi» seinen letzten Auftritt als Ensemblemitglied der Basler Ballettcompagnie. Foto: Ismael Lorenzo

Javier Cobos Rodríguez kennt man. Seit 14 Jahren – das ist eine ungewöhnlich lange Zeit – tanzt er am Theater Basel. Jüngst begeisterte der gebürtige Madrilene mit seiner eigenen Solo-Produktion «The Pink Panther» das Publikum. In «Heidi», das bis im Juni zu sehen ist, tritt Rodríguez nun in der Rolle von Klaras Vater das letzte Mal als Mitglied der Compagnie auf. Um sich pensionieren zu lassen, ist der Balletttänzer noch zu jung. Doch was macht jemand, der fast sein ganzes Leben nur getanzt hat, und weshalb hört er überhaupt auf?

Eine Frage der Leistungsfähigkeit