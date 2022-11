Drohende Energiekrise – Wann habe ich genug Strom gespart? Kommt es in der Region Basel doch noch zu einer Energiemangellage? Und was bedeutet das für den Einzelnen? Der Start in die Wintermonate ist ungewiss. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Isabelle Thommen Dorothea Gängel

Kerze statt Glühbirne: Bund und Kantone fordern, dass die Bevölkerung Energie spart. Foto: Barbara Gindel (Keystone/APA)

So richtig will der Winter auch im Advent nicht kommen. Mit der fehlenden Kälte wächst die Hoffnung, dass die Schweiz der drohenden Energiemangellage entrinnen kann. Die Kantone und zuletzt auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin warnen aber: Aus dem Schneider sind wir noch nicht. Wie sieht die aktuelle Lage in den beiden Basel aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie viel Strom haben wir im milden Herbst gespart?

Keine definitive Antwort: «Die gesamte Absatzmenge hat sich im Quartalsvergleich nur unwesentlich verändert», heisst es zwar bei der Genossenschaft Elektra Baselland (EBL). Vergleiche seien aber schwer, da das dritte Quartal 2022 nicht die gleiche Temperatur- und Solareinstrahlung hatte wie im 2021. Bei Primeo Energie heisst es ebenfalls, dass derzeit keine seriösen Angaben zum Thema möglich seien. «Da wir uns gerade im Übergang zur Winterperiode befinden und somit mit jedem Grad, um das es kälter wird, der Strombedarf steigt.» Auch in den kommenden Wochen werde es noch schwierig zu beurteilen sein, ob tatsächlich gespart wurde, denn der Verbrauch hänge von vielen externen Faktoren ab, wie dem Wetter.

Bei den Industriellen Werken Basel (IWB) stellt man derweil Einsparungen fest. So wurden 2022 insgesamt 102,3 Gigawattstunden (GWh) Strom verbraucht – 2021 waren es noch 105,3 GWh und 2020 109,3 GWh. «Die Zahlen zeigen den schon seit Jahren beobachteten Trend der stetigen Verringerung des Stromverbrauchs im Kanton Basel-Stadt. Wir führen dies auf Effizienzmassnahmen, aber auch auf Verlagerung energieintensiver Industrieprozesse zurück», so die IWB auf Anfrage. «Der Rückgang des Verbrauchs im September und Oktober 2022 liegt im Bereich des Trends und der üblichen witterungsbedingten Schwankungen.» Ob er durch bewusstes Energiesparen verstärkt wird, lasse sich auf dieser Datenbasis nicht beantworten.

Beim Heizen wurde indes viel gespart: In der Periode vom 1. Oktober bis zum 21. November lag die Zahl der Heizgradtage in Basel-Binningen um minus 49 Prozent tiefer als die Norm, wie Meteo Schweiz ausgerechnet hat. «Heizgradtage» messen den Einfluss des Wetters auf den Heizenergieverbrauch.

Wie lange muss ich noch Strom sparen?

Kein Ende in Sicht: «Ob oder wie lange die milden Temperaturen weiter anhalten werden, kann nicht prognostiziert werden», sagt Roman Häring, Leiter Informationsdienst beim Baselbieter Führungsstab. «Grundsätzlich importiert die Schweiz in den Monaten von Oktober bis März – im 2022 auch im April – Strom. Aufgrund dessen ist es zu früh, schon Ende November eine mögliche Mangellage per se ausschliessen zu können», erläutert Häring. «Seitens Kanton Basel-Landschaft würden wir es deshalb begrüssen, wenn das freiwillige Energiesparen auch im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfindet.»

Auch beim Kanton Basel-Stadt mahnt man zum weiteren Sparen: «Das Risiko, dass in den kalten Wintermonaten Anfang kommenden Jahres eine Strommangellage eintritt, besteht nach wie vor», sagt Sonja Körkel, Kommunikationsbeauftragte beim Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU). «Deshalb müssen die aktuellen Massnahmen und Vorbereitungen weiterlaufen.» Der Kanton verweist auf die Pläne des Bundes, sollte es zu einer schweren Strommangellage kommen. «Bevölkerung und Unternehmen sind weiterhin aufgerufen, Strom zu sparen. Generell ist ein sparsamer Umgang mit Energie sinnvoll, da Ressourcen wie auch finanzielle Mittel gespart werden.»

Wie kalt wird der Winter?

Wahrscheinlich mild: Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz prognostiziert für die kommenden vier Wochen, dass die Temperaturen in der Region Basel zumindest nicht kälter werden als normalerweise um diese Jahreszeit. «Der Saisonausblick Winter – also von Dezember bis Februar – zeigt für die Alpennordseite eher eine Tendenz auf die milde Seite», sagt Stephan Bader von der Abteilung Klima auf Anfrage. Aber: «Trotz deutlicher Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden, ist die Qualität und Anwendbarkeit von Langfristprognostik für die Schweiz nach wie vor begrenzt», sagt Bader. «So lässt sich zum Beispiel nicht beurteilen, ob in einem der Wintermonate allenfalls eine mehrtägige Kältewelle auftreten wird.»

Muss ich noch immer einen Notvorrat zu Hause haben?

Ja: Der empfohlene Notvorrat des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) habe unabhängig vor einer potenziellen oder unmittelbaren Gefährdung seine Gültigkeit, heisst es beim Kanton Basel-Landschaft. Das BWL schreibt dazu: « Es kann aber jede und jeder Einzelne unerwartet in eine Notlage geraten. In solchen Fällen bildet ein individuell zusammengestellter Notvorrat ein beruhigendes Reservepolster.» In den kommenden Tagen plant der Kanton Basel-Landschaft, ein Handbuch zur privaten Vorsorge der Bevölkerung zur Verfügung stellen. «Dieses ist spezifisch auf eine potenzielle Energiemangellage ausgerichtet, analog jenem für die betriebliche Vorsorge», sagt Häring.

Der Bundesrat sagt, ich muss 15 Prozent Energie sparen – wann mache ich genug, dass ich dieses Ziel erreiche?

Folgen Sie den Sparempfehlungen von Bund und Kantonen: Roman Häring vom Baselbieter Führungsstab erläutert, dass die 15 Prozent ein freiwilliges Sparziel beim Gas seien. «Mit den per Ende September 2022 für die kantonale Verwaltung erlassenen Sparmassnahmen bekennt sich der Kanton Basel-Landschaft zu den nationalen Bemühungen zum Energiesparen und zur Stärkung der Versorgungssicherheit», sagt Roman Häring. Damit unterstreicht der Kanton Basel-Landschaft den Tenor der Kantone, dass man den Bund in seinen Massnahmen unterstützt und für die Bevölkerung eine Vorbildfunktion einnehmen will. Ebenso hält es der Kanton Basel-Stadt, etwa indem er in Gebäuden der Kantonsverwaltung die Heizungen auf 19 Grad runterdrehte oder die Beleuchtung von Bauwerken und Brunnen einstellte.

Muss ich mich bei meiner Weihnachtsfeier einschränken?

Jein: «Dieser bewusste Umgang mit Energie gilt auch für die Weihnachtszeit», sagt Sonja Körkel vom Basler WSU. Roman Häring vom Kanton Basel-Land antwortet derweil: «Wir bewegen uns zurzeit im Bereich des freiwilligen Energiesparens. Auf der entsprechenden Seite des Bundes sind die Top-Spartipps für private Haushalte aufgeführt.» Zu diesen zählt unter anderem, dass man Lichter möglichst löschen soll, um nicht unnötige Energie zu verpuffen. Ein Verbot für Weihnachtsbeleuchtungen gibt es nicht. Ein Augenschein dieser Redaktion zeigt jedoch, dass in der Region Basel auch nach dem ersten Advent viele Haushalte noch keine Weihnachtsbeleuchtung installiert haben.

Dürfen Schaufenster von Läden beleuchtet sein?

Die Schaufenster sind weiter beleuchtet: «Zurzeit bestehen keine Auflagen», sagt Daniel Schindler, Leiter Kommunikation beim Basler Gewerbeverband. «Der vom Bund erarbeitete Plan befindet sich jetzt in der Vernehmlassung. Die Durchführung allfälliger Massnahmen wäre landesweit geregelt. Die Kontrolle hingegen kantonal.» Auf freiwilliger Basis aber hätten bereits einige Geschäfte ihre Schaufensterbeleuchtungen reduziert.

Gibt es Auflagen für den Weihnachtsmarkt?

Nein: «Es liegt im eigenen Interesse der Standbetreiber, den Stromverbrauch möglichst gering zu halten», sagt Schindler. «Auch hier lautet das Motto Selbstverantwortung.» Was die Weihnachtsbeleuchtung betrifft, so werde diese zwar brennen, jedoch weniger lange als in den Vorjahren.

Laufen die Skilifte?

Ja: «Die Zeichen für die Saison sowohl auf der Seite des Angebots als auch bezüglich Gästenachfrage national und international stehen gut», sagt André Aschwanden, Mediensprecher bei Schweiz Tourismus, auf Anfrage. «Der Bundesrat und die Fachstellen der Energieversorgung teilten erst kürzlich mit, dass die Stromversorgung im Winter nicht gefährdet ist, wenn auch die Situation angespannt bleibt. Wir sehen somit keine Unsicherheiten und auch keine Anzeichen dafür.» Die vom Bundesrat letzte Woche veranschlagten Massnahmen seien Notfallszenarien. «Und im Notfall einer allfälligen, aus heutiger Sicht für diesen Winter wenig wahrscheinlichen Energiemangellage wäre die gesamte Volkswirtschaft betroffen, natürlich auch der Tourismus.»

Für die Folgejahre will der Bund eine Lösung finden – wird das klappen, oder müssen wir weitersparen?

Keine definitive Antwort: «Im Fokus müsste die Reduktion der Importabhängigkeit der Schweiz bei den Energieträgern stehen», sagt Roman Häring vom Baselbieter Führungsstab. «Eine Aussichtsbewertung ist zur jetzigen Zeit nicht möglich.»

Stehen die Notfallpläne bei den Kantonen?

Noch nicht: Die beiden Basel erarbeiten derzeit Notfallpläne, wie die kritische Infrastruktur auch im Falle einer schweren Energiemangellage aufrechterhalten werden kann. Dazu zählen unter anderem Kläranlagen. «Die Einsatz- und Vorsorgeplanungen für diverse Sektoren oder Branchen werden seit einigen Wochen intensiv ausgearbeitet. Ziel ist es, dass diese Planungen bis Jahresende grundsätzlich einsatzbereit sind», sagt Häring für das Baselbiet. Körkel schreibt, es sei «sinnvoll, dass sich die Schweiz damit auseinandersetzt, wie künftig mit angespannten Versorgungslagen umgegangen werden soll. Vor diesem Hintergrund bleiben für Basel-Stadt auch die Planungen im Fokus, wie der Betrieb versorgungskritischer Infrastrukturen gesichert werden kann.»

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.