Corona zeigt uns, dass das Leben auch ohne das Fliegen weitergeht. Ist das für Sie ernüchternd, Jean-Marc Thévenaz?

Ich weiss nicht, wie Sie auf diese These kommen. Tourismus und Luftfahrt haben eine der schwierigsten Perioden ihrer Geschichte hinter sich. Wir sehen nun das Ende des Tunnels vor uns und hoffen darauf, wieder das zu tun, was wir vor der Pandemie taten. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Menschen wieder reisen wollen. Dieser positive Trend ist klar erkennbar. Deshalb müssen Reisebeschränkungen nun so rasch als möglich wegfallen und europaweit anerkannte Impfzertifikate eingeführt werden.