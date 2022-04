Elternfrage: Regeln für den Spielplatz – Wann Eltern bei Streit eingreifen sollten – und wann nicht Auf dem Spielplatz treffen nicht nur Kinder, sondern auch Erziehungsstile aufeinander. Elternberaterin Christelle Schläpfer gibt Tipps für brenzlige Situationen. Christelle Schläpfer

Verpasste Chance: Kinder erlernen beim Streiten wichtige Sozialkompetenzen – falls die Eltern nicht intervenieren. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, wo Kinder spielen, gibt es Streit. Bislang war ich der Ansicht, dass Erwachsene sich da nicht einzumischen haben. Allerdings gerate ich in letzter Zeit immer wieder in Situationen, in denen sich andere Mütter auffallend häufig in Streitigkeiten einmischen. Streitereien, in die eben auch meine beiden Kinder (3 und 5 Jahre) verwickelt sind. Manchmal mit doofen Sprüchen wie «Der Klügere gibt nach!», aber manchmal eben auch sehr parteiisch, im Stil von: «Ich habe genau gesehen, dass du die Mia zuerst gestossen hast!» Mich nervt das unglaublich und ich gerate deswegen auch immer öfter mit anderen Eltern aneinander. Wie steht ihr zum Einmischen? Beziehungsweise: Wann ist es angesagt, sich als Eltern aus Streitereien herauszuhalten, wann greift man ein? Leserfrage von Sybille, 40