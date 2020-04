Kanton unterstützt das Projekt – Wann beim Areal Hagnau/Schänzli gebaut wird, steht weiter in den Sternen Die Baselbieter Regierung heisst die Quartierplanung für das Hagnau-Areal und das Schänzli gut. Auch aufgrund einer Beschwerde und vereinzelter Unklarheiten in der Projektausarbeitung könnte die Umsetzung aber noch Jahrzehnte andauern. Benjamin Wirth

Auf dem Hagnau-Areal in Muttenz sollen in einigen Jahren Hochhäuser gebaut werden. Dominik Plüss

Der Muttenzer Gemeinderat ist trotz allem zufrieden: Die Quartierplanung Hagnau/Schänzli wurde von der Baselbieter Regierung am 11. Februar gutgeheissen. «Das ist ein Schritt in die richtige Richtung», sagt der zuständige Gemeinderat, Thomi Jourdan (EVP), zur BaZ. Zwar legte der Regierungsrat den zuständigen Behörden noch vereinzelte Bedingungen bezüglich Planungssicherheit auf. Dies sei jedoch kein Problem und sogar förderlich für den weiteren Verlauf der Arealentwicklung.

Die Vergangenheit rund um das Hagnau/Schänzli-Quartier war bereits intensiv: Nachdem das Projekt im Jahr 2016 endgültig lanciert worden war, unterstützten die Einwohner aus Muttenz in der Gemeindeversammlung vom Juni 2018 die Quartierplanvorschriften Hagnau Ost, Hagnau West und Schänzli mit einer deutlichen Mehrheit (220 Ja zu 60 Nein und 12 Enthaltungen). Aufgrund einer Anpassung in der kantonalen Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz und einzelner Bereinigungen in den Vorschriften wurde die gesamte Planung jedoch erst im Sommer vergangenen Jahres dem Regierungsrat übergeben. Nun wurde sie für allgemein verbindlich erklärt.

«Wir sind sehr zufrieden», sagt Thomi Jourdan. Der laufende und umfassende Einbezug der Bevölkerung habe bis anhin direkten Einfluss auf das Projekt gehabt. «Mit diversen Veranstaltungen konnten wir die Menschen für diese Idee begeistern.» In einigen harten Verhandlungen sei diese Rückendeckung gar entscheidend gewesen.

Einspruch sorgt für weitere Verzögerung

Die Gemeinde Muttenz sieht vor, dass östlich und westlich der Hagnaustrasse insgesamt sechs aufeinander abgestimmte Hochhäuser gebaut werden. In die neuen Wohnungen sollen in ferner Zukunft rund 1000 Neuzuzüger einziehen. Ausserdem sollen um die 700 freie Arbeitsplätze geschaffen werden. Während auf dem Hagnau-Areal Wohntürme errichtet werden, bleibt das Schänzli-Areal brach. Das Gebiet an der Birs soll hingegen zu einem noch grösseren Natur- und Freizeitraum umgestaltet werden.

Noch ist jedoch unklar, zu welchem Zeitpunkt weitere Schritte eingeleitet werden können. Beim Kanton Baselland ging eine Beschwerde gegen besagte Genehmigung des Regierungsrates ein. «Die einzige Einsprache stammt von einer Privatperson», sagt Jourdan. Dies sei schon einmal sehr positiv. Denn auch das zeige, dass man die meisten Menschen für dieses Projekt gewonnen habe. «Dass keine Verbände Einsprache erhoben haben, ist ebenfalls ein positives Zeichen und Ausdruck für die Qualität der Planung.»

Falls dieser Einspruch in der zur Verfügung stehenden Frist ordentlich begründet werde, müsse man das Verfahren ertragen. Ein Baugesuch würde sich somit weiter verzögern. Durch die Ausarbeitung des Quartierplanes rechnet die Gemeinde Muttenz aber sowieso nicht damit, in den nächsten Monaten mit den eigentlichen Bauarbeiten anzufangen.

«Diese Genehmigung der Quartierplanung ist eine weitere Etappe auf unserem Weg. Das Ziel ist noch nicht erreicht», so Jourdan. Das Projekt werde über die nächsten Jahre andauern können.