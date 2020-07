Tödlicher Unfall am Aussichtsberg – Wanderin stürzt am Säntis ab und stirbt Bei einem Wanderausflug im Alpstein fiel eine 63-Jährige 150 Meter in die Tiefe.

Nicht jede Route ist ungefährlich: Wanderer auf dem Weg zum Säntis Keystone

Eine 63-jährige Frau ist am Freitagmittag auf einer Wanderung in Richtung Säntis rund 150 Meter abgestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Nothilfe verstarb die Frau noch auf der Unfallstelle.

Die Frau war in Begleitung von weiteren Personen in Richtung Säntis unterwegs, wie die Kantonspolizei Appenzell-Innerrhoden am Samstag mitteilte. Bei der Örtlichkeit Lötzisälplisattel sei die Frau gestürzt und in der Folge rund 150 Meter in die Tiefe gefallen.

Der genaue Unfallhergang wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft durch die Kantonspolizei noch untersucht. Zur Bergung der abgestürzten Person und deren Begleitpersonen wurde die Rega aufgeboten. Die Begleitpersonen wurden durch das Care Team betreut.

( SDA )