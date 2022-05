Auf Schneefeld ausgerutscht – Wanderer verunfallt im Alpsteingebiet tödlich Der 44-jährige Berggänger ist auf einem Schneebrett in den Appenzeller Bergen ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der tödlich verunglückte Wanderer befand sich vermutlich auf dem Weg zur Schwägalp, als er auf einem Schneefeld ausrutschte und in die Tiefe stürzte. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Archiv)

Im Alpsteingebiet in den Appenzeller Alpen kam am Auffahrtstag unterhalb der Tierwies ein Berggänger ums Leben. Der 44-Jährige rutschte auf einem Schneefeld aus und stürzte in die Tiefe. Der Mann konnte von der Rettungsflugwacht nur noch tot geborgen werden, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilte.

Eine Gruppe von Wanderern habe um 10.30 Uhr festgestellt, wie unterhalb der Tierwies eine Person abgestürzt sei. Die Gruppe habe die Rettungskräfte alarmiert. Ein zufällig anwesender Polizist habe den tödlich verunfallten Bergwanderer kurze Zeit später im steilen Gelände aufgefunden.

Es müsse angenommen werden, dass der Verunfallte alleine unterwegs gewesen sei und dass er sich vermutlich auf dem Rückweg zur Schwägalp befunden habe. Dabei dürfte er beim Überqueren eines Schneefeldes ausgerutscht und mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt sein, schreibt die Polizei.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.