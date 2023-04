Schwierige Energiewende – Waldenburger Gemeinderat von der EBL enttäuscht Vier Jahre lang arbeitet der Baselbieter Energieversorger EBL an einem Wärmeverbund für Waldenburg. Dann stoppte die EBL das Projekt, weil es zu wenig Interessenten dafür gab. Simon Erlanger

Nach rund vier Jahren der Evaluierung und Planung verzichtet der Baselbieter Energieversorger EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) definitiv auf den Bau eines Wärmeverbundes in Waldenburg. Dies meldet die Gemeinde Waldenburg am Dienstag.

Der Waldenburger Gemeinderat habe den EBL-Entscheid mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen, so die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Die EBL sei nach vier Jahren der Planung und der Akquisition zum Schluss gekommen ist, dass ein wirtschaftlicher und marktfähiger Wärmeverbund in Waldenburg nicht realisierbar sei. Das beruhe auch auf dem mangelnden Interesse, insbesondere auch von möglichen Schlüsselkunden. Deshalb breche die EBL das Projekt ab.

Waldenburg glaubt weiter an Wärmeverbund

Der Waldenburger Gemeinderat betont hingegen, dass er weiterhin an die Realisierbarkeit des Wärmeverbunds glaube. Nach Bekanntgabe der Absage der EBL gehe man jetzt auf andere Anbieter zu. Die ersten Kontaktaufnahmen seien bis dahin positiv verlaufen.

Die Gemeinde Waldenburg werde alles daran setzen, dass der Wärmeverbund doch noch umgesetzt werden könne. Er soll mit einer Holzschnitzelheizung mit Holz aus den lokalen Wäldern betrieben werden und einen grossen Teil des Ortes mit seinen 1126 Einwohnern mit erneuerbarer Energie für Heizung und Warmwasser versorgen.



