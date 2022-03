Wassermangel im Tessin – Waldbrand im Centovalli weitet sich aus Im Kanton Tessin hat ein Wald erneut Feuer gefangen, und zwar oberhalb von Verdasio. Die seit Wochen anhaltende Tockenheit trägt zu Verschärfung der Lage bei.

Wie schon Ende Januar am Monte Gambarogno hat die Feuerwehr im Centovalli Löschhelikopter gegen den Waldbrand eingesetzt. Foto: Massimo Piccoli (Keystone/Archiv)

Am Donnerstag hat sich der Brand im Centovalli wegen des warmen und trockenen Wetters stark ausgeweitet, wie die Feuerwehr Locarno auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit im Tessin fehle es nun an Wasser, um den Brand zu löschen, hiess es weiter. Der Aqädukt des Centovalli sei leer.

Am Donnerstagabend flogen im Viertelstundentakt Löschhelikopter mit Wasser aus dem Lago Maggiore in Richtung Centovalli. Gemäss Einschätzung der Feuerwehr Locarno hat sich die betroffene Brandfläche am Donnerstag verfünffacht.

Ausgebrochen war der Waldbrand am Mittwoch, am Abend teilte die Tessiner Kantonspolizei mit, der Brand sei unter Kontrolle. Ebenfalls am Mittwoch waren aus Sicherheitsgründen zwei Personen aus ihren Häusern evakuiert worden.

Grosse Trockenheit

Bereits Ende Januar wütete im Tessin ein grosser Waldbrand. Die Feuerwehr brauchte über zwei Wochen, um das Feuer am Monte Gambarogno zu löschen. Verursacht worden war der Brand durch eine Unachtsamkeit: Zwei junge Männer hatten ihr Lagerfeuer nicht richtig gelöscht. Die beiden Deutschschweizer müssen sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Im Südkanton hat es seit vergangenem November nicht mehr richtig geregnet. Der Winter 2021/22 dürfte zu den trockensten seit Messbeginn zählen. Einige Gemeinden haben Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen und nicht dringliche Putz- und Wässerungsarbeiten aufzuschieben.

