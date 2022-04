Jo Lang im Interview – «Wahrscheinlichkeit, dass die Russen an den Bodensee vorstossen, war noch nie so klein» Er finde es gut, dass andere Länder Waffen in die Ukraine liefern, sagt Jo Lang von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Und er erklärt, warum die Schweiz trotz Krieg in Europa kein Militär braucht. Mischa Aebi Adrian Schmid

«Ich bin einverstanden, dass Norwegen jetzt Boden-Luft-Raketen in die Ukraine liefert», sagt Jo Lang, Historiker und intellektueller Vordenker der Schweizer Pazifisten. Foto: Beat Schweizer

Jo Lang ist 68 und noch immer Aktivist. Er empfängt die Journalisten in seiner idyllischen Gartenwohnung im Berner Breitenrainquartier. Kaum hat man sich begrüsst, steckt man mitten in der Diskussion. Es geht um den Krieg, Oligarchen aus Zug und das Leid der Menschen in der Ukraine. Im Garten hängt eine Ukrainerin ihre Wäsche auf. Lang hat sie und ihren Sohn bei sich aufgenommen.