Interview zum «Dom» mit Christoph Häring – «Wahrscheinlich ist uns mit der Ablehnung etwas erspart geblieben»

Mit dem Scheitern an der Urne verlor das Holzbauunternehmen Häring & Co. AG ein kontrovers diskutiertes Bauprojekt. Wieso ist es gescheitert? Wir haben nachgefragt.

Wo denn zum Beispiel?

In China zum Beispiel wurden für die Expo in Chengdu – eine Ausstellung für Agrarprodukte – fünf riesige Hallen aus Holz gebaut. Die zwei grössten Hallentragwerke wurden von uns in der Schweiz produziert und nach China geliefert. Wir bauen auch im Auftrag des Königs von Bhutan. Eine grosse Empfangshalle für die Royal Academy an den Hängen des Himalajas auf 3000 Meter über Meer wird eben fertiggestellt.