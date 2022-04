«Ich fuhr alleine im Zug und hatte so Schiss, dass die mir was antun und mir was klauen.»

Die Frau aus der DDR lebte lange im Glauben, die Leute im Westen seien degenerierte, korrumpierte Kapitalisten – schlechte Menschen. So wurde es ihr immer und immer wieder erzählt, von den Behörden und den Mächtigen in ihrem Land. Warum hätte sie es nicht glauben sollen?