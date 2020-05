Wirtschaftspolitik nach Corona – Wahlunterstützung erhält, wer auf Linie politisiert Die Handelskammer beider Basel (HKBB) stellt politische Forderungen an die Adresse der Kandidierenden für den Basler Regierungsrat. Thomas Dähler

Elisabeth Schneider-Schneiter tritt für die Personenfreizügigkeit ein: «Der exportorientierte Life-Sciences-Standort ist auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen.» Foto: Pino Covino

Im Basler Wahlkampf erhält von der Handelskammer beider Basel (HKBB) Unterstützung, wer deren wirtschaftspolitischen Anliegen unterstützt. Dies haben Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter und Direktor Martin Dättwyler am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz in Basel klargestellt. Es sei alles vorzukehren, was die Stabilität der Wirtschaft nach den Schäden der Corona-Krise wieder herstellt. Dazu hat die HKBB einer Forderungskatalog aufgestellt.