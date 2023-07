Wirbel um Listenverbindungen – SVP umwirbt Rimoldi – und verärgert die FDP Die SVP ist im Dilemma: Soll sie mit Massnahmen­kritikern Listen­verbindungen eingehen – oder lieber mit der FDP? Beides geht kaum. Jacqueline Büchi Felix Schaad (Karikatur)

Nicolas Rimoldi (Mass-voll, l.) und Andreas Glarner (SVP) denken im Aargau über eine Listenverbindung nach. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist eine der grossen Unbekannten vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst: Wie schneiden die massnahmenkritischen Bewegungen ab, die sich während der Covid-Pandemie formiert haben?

Fest steht: Die Gruppierungen Mass-voll und Aufrecht wollen in mehreren Kantonen mit eigenen Listen und teils bekannten Köpfen antreten. Die anderen Parteien beobachten sie dabei genau. Dies gilt insbesondere für die SVP, die befürchtet, dass ihr die selbst ernannte Bürgerrechtsbewegung wertvolle Stimmen abspenstig machen könnte.

Bereits nach den Zürcher Kantonsratswahlen im Februar warnte SVP-Übervater Christoph Blocher auf seinem Haussender Teleblocher: «Die nehmen uns Stimmen weg. Die haben auf dem Land in gewissen Gebieten, wo wir stark sind, 3,5 Prozent gemacht – das ist viel!» Kantonsweit holte Aufrecht damals im Verbund mit der Freien Liste gut 2 Prozent der Wählerstimmen.

«Sonst landen diese Stimmen im Papierkorb.» Marcel Dettling, Wahlkampfleiter der SVP Schweiz

Marcel Dettling leitet den diesjährigen Wahlkampf der SVP Schweiz. Auch er findet klare Worte: «Wenn Mass-voll oder Aufrecht in den Kantonen antreten, ist das schlecht für uns.» So hätten die letzten kantonalen Wahlen gezeigt, dass die SVP überall dort besser abschnitt, wo es keine Konkurrenz aus dem massnahmenkritischen Lager gab.

Für den Schwyzer ist darum klar, was zu tun ist: «Ich habe den Kantonalparteien gesagt: Redet mit diesen Gruppen und versucht, Listenverbindungen abzuschliessen – sonst landen diese Stimmen im Papierkorb.»

Karikatur: Felix Schaad

Eine Kantonalpartei, die sich dafür offen zeigt, ist jene im Aargau. Gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagte der kantonale SVP-Präsident Andreas Glarner, es gelte zwar abzuwarten, wer am Ende auf der Liste von Mass-voll stehe. Soweit er es beurteilen könne, habe die Bewegung aber «valable Kandidaten am Start».

Die Aussage schreckte die Aargauer FDP auf, die ihrerseits bereits eine Listenverbindung mit der SVP eingegangen ist. Einem solchen Bündnis anzugehören, komme für sie nicht infrage, liess sich die kantonale FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth zitieren. «Damit würde eine rote Linie überschritten.»

«Keine Partner, die man sich aussucht»

Es ist ein Konflikt, der auch in anderen Kantonen droht. Denn die SVP und die FDP sind in Zürich, in Baselland, im Jura und in Zug ebenfalls Listenverbindungen eingegangen – weitere dürften folgen. Schon diese Entscheidungen waren von Nebengeräuschen begleitet. Manche Freisinnige befürchten, dass die jüngsten Provokationen der SVP – Stichwort betende Muslime in der Armee – auf sie zurückfallen könnten. In der Zürcher FDP fand die Listenverbindung nur haarscharf eine Mehrheit, mit 82 zu 81 Stimmen.

Domenik Ledergerber, der Präsident der Zürcher SVP, sagt, man habe vor Monaten einmal ein Gespräch mit Mass-voll über eine mögliche Listenverbindung geführt. Danach habe er nichts mehr gehört. «Ich bin glücklich, dass wir jetzt eine Listenverbindung mit der FDP haben.» Falls sich Mass-voll nun doch noch um eine Listenverbindung bemühen würde, müsste die Parteileitung die Ausgangslage neu evaluieren.

Bei der FDP Schweiz heisst es: «Gruppierungen wie Mass-voll sind sicher keine Partner, die man sich aussucht.» Die Kantonalparteien im Aargau und in Zürich hätten bereits glasklar kommuniziert, dass dies für sie ein No-go sei. Grundsätzlich betrachte die FDP Listenverbindungen aber als «Zweckgemeinschaften». Der arithmetische Nutzen sowie die Stärkung des bürgerlichen Lagers stünden im Vordergrund.

«Wir oder die FDP»

Noch unklar scheint, ob die massnahmenkritischen Gruppierungen überhaupt auf das Werben der SVP ansprechen. Der Präsident von Mass-voll, Nicolas A. Rimoldi, spricht davon, man sei in vielen Kantonen in einem engen Austausch mit der SVP, doch die Gespräche liefen noch. Ziel müsse es sein, Kräfte zu stärken, die eine ähnliche Grundhaltung verträten – und da komme die SVP Mass-voll von allen grossen Parteien am nächsten.

Eine Listenverbindung mit der FDP, wenn auch nur indirekt über die SVP, komme für ihn auf keinen Fall infrage, sagt Rimoldi, der einst selber Mitglied der Freisinnigen war. Diese hätten während der Pandemie «gegen Ungeimpfte gehetzt». «Das vergessen wir nicht. Wir sagen der SVP klar: wir oder die FDP.»

«Wir hätten Aufrecht nicht gegründet, wenn wir mit den Parteien zufrieden wären.» Patrick Jetzer, Aufrecht-Präsident

Noch zäher scheinen die Verhandlungen mit der Bewegung Aufrecht zu laufen, die unabhängig von Mass-voll mit eigenen Listen antritt und Wert auf die Feststellung legt, die Corona-Thematik hinter sich gelassen zu haben. Sie schliesst ein Zusammengehen mit der SVP derzeit aus. Diese habe in mehreren Kantonen den Kontakt gesucht – Aufrecht habe das Angebot aber ausgeschlagen, sagt Präsident Patrick Jetzer. «Wir hätten Aufrecht nicht gegründet, wenn wir mit den regierenden Parteien zufrieden wären.»

Es wäre aus seiner Sicht darum inkonsequent, nun eine solche Listenverbindung einzugehen. Geplant seien jedoch Verbindungen mit der EDU, etwa im Thurgau.

Meist profitiert der Grössere

Der Politologe Daniel Bochsler hat zu Listenverbindungen geforscht. Er sagt, in der Regel hingen etwa zwei Dutzend der 200 Nationalratsmandate von Listenverbindungen ab.

Dass die massnahmenkritischen Bewegungen für die SVP als Bündnispartner interessant sind, liege auf der Hand. «Sie dürften einen Wähleranteil erreichen, der nicht völlig irrelevant ist. Gleichzeitig dürfte es in den allermeisten Kantonen nicht für einen Sitz reichen.» Diese Stimmen gingen also an die Bündnispartnerin über, in dem Fall an die SVP.

Mathematisch ist der Fall klar: Von Listenverbindungen profitiert tendenziell der grössere Partner. Laut Bochsler existieren kaum empirische Befunde, ob sich Wählerinnen und Wähler von Bündnissen mit missliebigen Parteien abschrecken lassen. «Das dürfte auch davon abhängen, wie stark das Thema medial aufgegriffen und problematisiert wird», vermutet er.

Ob es für die SVP strategisch gar geschickter sein könnte, auf eine Verbindung mit der FDP zu verzichten und stattdessen mit Mass-voll zusammenzugehen, hänge von den jeweiligen Wählerpotenzialen in den Kantonen ab, so Bochsler. Zum gleichen Schluss kommt SVP-Wahlkampfleiter Dettling. Wem er im Zweifelsfall den Vorzug geben würde, könne er deshalb nicht pauschal sagen.



