Neue Präsidentin der CVP-Frauen – Wahlaargauerin mit politischen Ambitionen Mit Christina Bachmann-Roth wird eine Vertreterin des fortschrittlich-urbanen Flügels Präsidentin der CVP-Frauen. Sie plädiert für eine Frauenbewegung der Mitte. Markus Brotschi

Sie folgt auf Babette Sigg: Christina Bachmann-Roth präsentierte sich den Delegierten der CVP-Frauen zur Wahl. Bild: PD

Mit dem Slogan «Bald kommen meine Tage» kandidierte Christina Bachmann-Roth 2019 für den Nationalrat. Sie habe damit bewusst provokativ, aber auch humorvoll auftreten wollen. Den Sprung nach Bern schaffte sie sie zwar nicht, doch mediale Aufmerksamkeit erreichte sie. Nun wurde die 37-Jährige aus Lenzburg zur neuen Präsidentin der CVP-Frauen gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Babette Sigg an, die nach 12 Jahren im Amt zurücktrat.

Bachmann-Roth gehört zum urbanen und linken Flügel der Mitte-Partei, ihre Politik bezeichnet sie als «sozial-liberal und fortschrittlich». In einem Bewerbungsvideo für das Amt der CVP-Frauen präsentierte sie sich in Mundart sowie gepflegtem Französisch und Italienisch als «Frau der Mitte», die sowohl in der Geschäftswelt wie auch in der Politik und in der Familie zu Hause ist. Sie ist in einer Unternehmerfamilie im luzernischen Michelsamt aufgewachsen, also in den einstigen CVP-Stammlanden. Heute ist die studierte Betriebsökonomin Inhaberin und Geschäftsleiterin einer Firma mit 7 Mitarbeitenden, die regionale Delikatessen verkauft, vor allem Käse.

Als Präsidentin der CVP-Frauen setzt sie auf Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu brauche es flexible Arbeitszeiten, Lohngleichheit, aber auch eine Aufwertung der Hausarbeit. Entsprechende Forderungen sollen über gewählte Mitte-Nationalrätinnen eingebracht werden. Im Unterschied zur Linken verlange sie aber nicht bloss staatliche Lösungen, sagt Bachmann-Roth. Sie sei zwar auch für die Förderung von Tagesschulen, sehe aber gleichzeitig die Familien selbst in der Verantwortung. «Im Idealfall teilen sich beide Elternteile die Erwerbs- und die Familienarbeit.» Ihr Mann und sie hätten je ein 70-Prozent-Pensum, sagt die Mutter von vier Kindern.

Für höheres Rentenalter

Das CVP-Label soll auch bei der Frauenpartei bald verschwinden. Aus den CVP- werden die Mitte-Frauen. Bachmann-Roth propagiert denn auch «eine Frauenbewegung aus der Mitte». «Wir müssen den Frauen erklären, dass ihnen die ideologischen Forderungen der Linken in der Sozial- oder Gesellschaftspolitik nichts bringen.» Das Gegenteil sei der Fall, so gehe etwa das Festhalten am Rentenalter 64 zulasten der jüngeren Frauen zwischen 25 und 40. Für Bachmann-Roth ist klar, dass die Schweiz um eine Erhöhung des Rentenalters auch über 65 hinaus nicht herumkommt. Frauen dürften nicht nur Forderungen stellen, sondern müssten Verantwortung übernehmen, etwa wenn es ums Rentenalter oder die Wehrpflicht gehe.

Für Bachmann-Roth bleibt die Wahl in den Nationalrat weiterhin das Ziel. Sie trete bei den Wahlen von 2023 wieder an. Dass mit Doris Leuthard bereits einmal eine Aargauer CVP-Politikerin mit einem Wahlslogan grosse mediale Aufmerksamkeit erzielte, sei Zufall, sagt die «überzeugte Wahlaargauerin». 1999 verteilte die damals 36-jährige Leuthard Duschgel-Beutel mit ihrem Konterfei und der Aufschrift «erfrischender Aargau». Daraus abgeleitet verselbstständigte sich der Slogan zu «Duschen mit Doris». Bachmann-Roth ihrerseits sucht immer wieder neue Sprüche, um bei Wahlen Aufmerksamkeit zu erzielen. So stand sie für die kantonalen Wahlen im Aargau 2020 in Lenzburg am Bahnhof mit einem Kartonplakat und der Aufschrift: «Rennen Sie weg! Ich bin eine Politikerin.»

Der Auftritt von Christina Bachmann-Roth für die Nationalratswahlen 2019. Bild: PD

Christina Bachmann-Roth im Wahlkampf 2020 für den Aargauer Grossen Rat. Bild: PD

