Theater Basel hat Mut – Wagner wagen – im grossen Stil Im Herbst nächsten Jahres werden «Das Rheingold» und «Die Walküre» zur Aufführung kommen, ein Jahr darauf auch «Siegfried» und «Götterdämmerung». Ein gewaltiges Projekt. Markus Wüest

Benedikt von Peter, Direktor des Theaters Basel. Foto: Lucia Hunziker

40 Jahre sind vergangen, seit das Theater Basel sich an den «Ring des Nibelungen» wagte. Denn die viermal vier Stunden Oper muss man erst mal stemmen. Dazu hat Theaterdirektor Benedikt von Peter offenbar Mumm. Was er in den nächsten drei Spielzeiten plant, ist äusserst ungewöhnlich: Richard Wagners «Ring» zu präsentieren und das garniert mit Zusatzelementen wie Tanz, Chor und «Late Night Talks».

An der Pressekonferenz – rund zehn Monate im Voraus – sassen neben von Peter sage und schreibe neun weitere Verantwortliche an einem langen Tisch und skizzierten in groben Zügen, wie sie sich dieses Wagner-Wagnis vorstellen. So viel sei schon verraten: Da werden Tänzerinnen und Tänzer von der Elfenbeinküste einbezogen, da soll gleichzeitig die Geschichte Basels, des Rheins, des Theaters aufgearbeitet werden. Da wird ein bewegter Chor im übertragenen Sinn viel (Rhein-)Wasser auf den Theaterplatz fliessen lassen, als Sinnbild für die ausgebeutete Natur.

So jedenfalls ist das im Moment einmal angedacht. Denn aus der Medienkonferenz war gut herauszuhören, dass es bis jetzt nur Bruchstücke eines riesigen Ganzen sind, die sich zum Basler «Ring» fügen sollen. Ein «Ring», der hoffentlich als fulminant und fundamental in die (Basler) Theatergeschichte eingehen wird.

Hochtrabend? Vermessen? Vielleicht. Aber wer nichts wagt, gewinnt nichts. Dass Benedikt von Peter, der offenbar nicht mit einem baldigen Wechsel in ein anderes Haus liebäugelt, das Team hinter dem Grossprojekt nun schon in Basel präsentierte, macht jedenfalls Sinn. Erstens sollen die Wagner-Fans von nah und fern rechtzeitig erfahren, was Basel auf die Beine stellt, und zweitens fehlen im Extrabudget von total 800’000 Franken noch deren 200’000 Franken. Finanzstarke Wagner-Fans bitte melden! Der Vorverkauf läuft ab 1. November.





