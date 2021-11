Unfall beim Schwarzwaldtunnel – Waghalsiger Spurwechsel führt zu Crash mit LKW Ein 23-jähriger Lenker fuhr am Mittwoch auf der A2 in eine Mittelleitplanke und wurde von einem Lastwagen erfasst. Die A2 in Basel war mehrere Stunden Richtung Deutschland gesperrt.

Kurz vor der Verzweigung Wiese wollte der Fahrer eines Personenwagens abrupt auf die Fahrspur Richtung Frankreich wechseln. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Am Mittwochnachmittag war die A2 in Basel wegen eines Unfalls in Richtung Deutschland und Frankreich gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden, es kam zu starken Verkehrsbehinderungen (wir berichteten).

Die Kantonspolizei Basel-Stadt fasst in einem Communiqué vom Mittwochabend ihre ersten Erkenntnisse zum Unfallhergang zusammen. Demnach war ein Personenwagen gegen 15.15 Uhr auf der A2 Richtung Deutschland unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Wiese habe der Lenker von der linken Fahrspur über die mittlere in die rechte Fahrspur nach Frankreich wechseln wollen. «Der Platz reichte für den Spurwechsel nicht aus: Bei der Verzweigung kollidierte der Personenwagen mit einem Anpralldämpfer» , schreibt die Polizei. Dann habe ein nachfolgendes Sattelmotorfahrzeug trotz eingeleiteter Notbremsung das Unfallauto erfasst.

Der 23-jährige Lenker des Autos sei bei dem Unfall nahe dem Schwarzwaldtunnel verletzt worden. Er habe von der Basler Berufsfeuerwehr geborgen werden müssen. Anschliessend habe ihn die Sanität ins Spital gebracht. Beim 37-jährigen LKW-Fahrer sei eine Atemalkoholprobe negativ ausgefallen, beim Autolenker habe die Staatsanwaltschaft eine Blut-/Urinprobe verfügt.

