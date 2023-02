«BaZ uff dr Gass» – Waghalsige Waggis werfen Räppli aus der Redaktion am Spalenberg Erst kommt die Frauen-Gugge «Amazone», dann Comedian Joël von Mutzenbecher. Und dazwischen machen vier Waggis die Redaktion unsicher. Der zweite Tag am Spalenberg. Linus Schauffert

Die Verwirrte werfen Räppli aus dem Fenster der BaZ-Redaktion. Foto: Dominik Plüss

Die Uhr schlägt eins. Pünktlich öffnet sich am Fasnachtsdienstag zum zweiten Mal die Glastür am Spalenberg 45 – die BaZ ist abermals «uff dr Gass».

Draussen hört man die Cliquen trommeln und pfeifen, die Kinderfasnacht kommt langsam in Gang. Und drinnen in der Fasnachtsbeiz Zem Isebähnli, da stellt sich BaZ-Redaktor Leif Simonsen den Fragen der Leserinnen und Leser. Nur – leider waren von diesen noch keine im Lokal. Scheint fast, als ziehe Simonsen nicht ganz so sehr wie Ex-Nationalspieler Beni Huggel, der am Montag vorbeischaute.

Nun ja. The Show must go on. Und die Schau besteht ab 13.30 Uhr aus einem Interview mit der Frauen-Gugge «Amazone». Dieses wird wie schon die Interviews mit Beni Huggel und LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann live auf dem Instagram-Kanal @baslerzeitung baz übertragen. Und kann dort auch nachgeschaut werden.

«Cow-Boys haben No-Boys»

Nadine, Vivien und Gabriela sind die «Amazone»-Vertreterinnen, die auf dem roten Sofa Platz nehmen und sich den Fragen der BaZ-Redaktorinnen Dina Sambar und Nina Jecker stellen. Sie sprechen über die Vorzüge und Nachteile des Daseins als Frauengugge, geben Tipps gegen kalte Finger beim Piccolo-Spielen und erklären, wieso sie alle an dieser Fasnacht im Cowboykostüm anzutreffen sind. «Wir haben No-Boys, deswegen sind wir Cow-Boys», sagen sie und lachen.

Vivien, Gabriela und Nadine (von links) von der Frauen-Gugge «Amazone». Foto: Dominik Plüss

Doch als sie nach ihrem skurrilsten Fasnachtserlebnis gefragt werden, müssen sie den Telefonjoker zücken. Denn es gebe einfach zu viele davon, als dass man sich für ein einziges, skurrilstes entscheiden könnte.

Etwas Skurriles spielt sich um 15 Uhr auch auf der Pop-up-Redaktion ab. Ein Highlight, das so nicht auf dem Programm stand. Denn plötzlich stehen vier von den Verwirrte auf der Matte. Prächtige Waggis mit purpurnen Samtmänteln und weiss-violettem Haar.

Luftschlangenkanonen aus dem Fenster

Einige im mittlerweile ansehnlich vollen Isebähnli wissen, was hier vor sich geht. Andere schauen sich verwundert um. Und schon sind die Waggis wieder verschwunden. Sie steigen die Treppe im Lokal hoch – in den ersten und dann in den zweiten Stock und richten sich dort ein. Schon einige Tage zuvor platzierten die Verwirrte dort nämlich grosse Säcke voll mit Räppli und Dääfi.

Dann war es so weit: Um 15.15 Uhr starten sie mit ihrer Show. Als Eröffnung schiessen die Waggis gleich mal ein paar Luftschlangenkanonen aus dem Fenster auf den Spalenberg hinaus. Und wenige Sekunden später sehen sie bereits eine riesige Kinder-Druggede unter sich versammelt, die sehnsüchtig schreit: «Waggis, Waggis!»

Die Kleinsten sonnen sich im Räppli-Regen der Verwirrte. Foto: Dominik Plüss

Alle kommen sie auf ihre Kosten. Sie fangen Dääfeli um Dääfeli, während sie immer mal wieder einer Räppli-Wolke ausweichen – oder eben auch nicht. Rummms. Die Druggede vor dem Eingang des Spalenberg 45 – dessen Schaufenster im Übrigen meisterlich von BaZ-Kulturchef Markus Wüest dekoriert wurde – wird teilweise derart gross, dass man kaum mehr in die oder aus der Fasnachtsbeiz kommt.

Tausche Zeichnung gegen Zvieri

Was an dieser Stelle natürlich nicht aussen vor gelassen werden darf: Am Dienstag ist Kinderfasnacht, und anlässlich dieser überlegte sich die Redaktion der «Basler Zeitung» Folgendes: Jedes Kind, das eine Fasnachtszeichnung vorbeibringt, bekommt einen Zvieri offeriert und kann sich – wie auch schon am Montag – von BaZ-Fotograf Dominik Plüss ablichten lassen. Erwartungsgemäss waren die Schoggistängeli und Schwöbli am Ende des Tages fast gänzlich verteilt.

1 / 4 Zeichnung gegen Zvieri: Nur eine der vielen Zeichnungen, die am Dienstag am Spalenberg für einen Zvieri eingetauscht wurden. Foto: Dominik Plüss

Ein Highlight folgt auf das andere. Um 16 Uhr nimmt Comedian Joël von Mutzenbecher für einen gemütlichen Talk auf dem mittlerweile nicht nur am Spalenberg bekannten roten Sofa Platz. Nina Jecker, Leiterin des Ressorts Gesellschaft, kündigt ihn an: «Wir haben für den Talk auf unserem Sofa einen besonderen Gast.» – «Na ja», entgegnet Mutzenbecher selbstironisch – und weiss die Sympathie des Publikums ab diesem Moment auf seiner Seite. Der Comedian spricht in der Folge über seine Rolle bei seinem Schyssdräggziigli und seine Beziehung zur Fasnacht, die auch schon dunkle Zeiten gesehen hat.

Nach von Mutzenbechers Auftritt steht noch ein Programmpunkt an: Die BaZ-Redaktoren Benjamin Wirth, Sebastian Briellmann und Raphaela Portmann stellen sich den Fragen der BaZ-Lesenden. Nur, schon wieder wurden diese nicht gestellt – wie auch bei Leif Simonsen. Und so schliesst sich der Kreis. Es ist halt, wie es ist.

So geht um 20 Uhr der zweite Tag bei «BaZ uff dr Gass» zu Ende, während die Fasnachtsbeiz Zem Isebähnli ihre Gäste noch bis tief in die Nacht bewirtet. Aber am Mittwoch öffnet unser Aussenbüro pünktlich um 13 Uhr wieder, und das Programm geht unverdrossen in die Schlussrunde – unter anderem mit Chefredaktor Marcel Rohr, unserem BaZ-Kolumnisten -minu und Regierungsrätin Esther Keller.

