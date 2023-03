Waggons entgleist – Zugunglück in Griechenland fordert mehrere Todesopfer Knapp 400 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen kam es zu einem Zugunglück. Ein Güterzug kollidierte mit einem Personenzug. Die Zahl der Opfer steigt weiter.

Bei einer Kollision zwischen einem Güter- und Personenzug sind mehrere Menschen ums Leben gekommen: Waggons sind bei dem Zusammenstoss entgleist. (1. März 2023) keystone-sda.ch

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht zu Mittwoch mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen weiter mitteilte, seien beim Zusammenstoss eines Güterzugs mit einem Personenzug 85 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. «Die Such- und Rettungsaktion dauert an. Auch auch mit schwerem Gerät», sagte der Sprecher weiter. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, hiess es im Staatsfernsehen.

Über die Umstände des Unglücks lagen keine Einzelheiten aus offiziellen Quellen vor. Ein Personenzug stiess nach ersten Angaben von Eisenbahnern frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Güterzug zusammen. Die ersten drei Waggons des Personenzuges seien zerschellt, sagten Augenzeugen.

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten in den Trümmern, Überlebende zu finden. «Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind», sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort.

