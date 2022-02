Allschwil mit Fasnachtszone – Waggis, Gugge, Plausch und Räpplispass Auch wenn in diesem Jahr fasnachtsmässig alles etwas anders ist, herrschte in Allschwil ein buntes und fröhliches Fasnachtstreiben. Stephanie Weiss

Das schöne Wetter begünstigte die Allschwiler Fasnacht. Grosse Waggiswagen fehlten, dafür gab es verschiedene kleinere Waggisformationen wie die Rätschbäse-Waggis zu sehen. Foto: Dominik Plüss

In Allschwil ist etwas los. Schon am frühen Sonntagnachmittag strömen etliche Fasnachtsbegeisterte ins Dorfzentrum, um ins Fasnachts-Gwimmel – so nennt sich der Umzug – einzutauchen. Noch ist die Zuschauermenge überschaubar, doch mit der Zeit füllt sich die sogenannte Fasnachtszone mehr und mehr.

Anfang Jahr habe es noch ganz nach einer Absage ausgesehen, weshalb man sich für diese Version entschieden habe, um den Zutritt kontrollieren und einen zu hohen Ansturm verhindern zu können, so Butz. «Klar klingt die Plakettenpflicht etwas streng, umso überraschter waren wir über die guten Rückmeldungen und die riesige Nachfrage. Es wurde geschätzt, dass wir daran glauben.»