Schiesserei im Fricktal – Waffenladenbesitzer schoss auf Einbrecher – jetzt muss er vor Gericht Als er Einbrecher bemerkt, fackelt der Meisterschütze nicht lange und schiesst auf die Männer. Deswegen steht er demnächst vor Gericht. Mirjam Kohler

Der Inhaber des Waffenladens fackelte nicht lange. Symbolfoto: Adrian Moser

In der Nacht auf den 30. Oktober 2020 kam es in der Fricktaler Gemeinde Wallbach zu einem filmreifen Zwischenfall. Der Besitzer eines Waffengeschäfts wacht mitten in der Nacht auf, weil er verdächtige Geräusche vor seinem Fenster hört.

Rasch realisiert er, dass ebendieser Notfall nun eingetroffen war. Eine Gruppe Männer versucht, in sein Ladenlokal, das unter seiner Wohnung liegt, einzubrechen. Kurzerhand, so die Darstellung der Staatsanwaltschaft, greift der Mann, ein mehrfach ausgezeichneter Meisterschütze, zur Waffe und schiesst auf die Einbrecher, die sich ebenfalls mit Schüssen wehren. Der Ladenbesitzer trifft mindestens einen der flüchtenden Einbrecher, der wegen der Verletzungen im Spital behandelt werden muss.