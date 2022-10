Fernwärme – Wärmeverbund AG Riehen mit starker Preiserhöhung Per 1. Oktober hat die Wärmeverbund AG ihren Preis für Fernwärme von 13.5 Rappen auf 21 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Der Geschäftsführer Matthias Meier spricht von einem vorübergehenden Phänomen – und erklärt, warum die IWB viel günstiger produzieren kann. Tobias Burkard

Die Wärmeverbund AG Riehen musste ihre Preise für Fernwärme stark erhöhen. Symbolfoto: Tamedia Archiv

Die Wärmeverbund AG hat ihren Preis für Fernwärme von 13.5 Rappen auf 21 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Das entspricht einem Preisanstieg von 55,6 Prozent. Gleichzeitig erhöhte die IWB ihren Fernwärmetarif von 10.18 Rappen auf 12.12 Rappen pro Kilowattstunde. Dies liegt noch unter dem vorherigen Fernwärmepreis in Riehen. Woran dieser Unterschied liegt, hat der Geschäftsführer Matthias Meier in der «Rieher Zeitung» erklärt.

Die Diskrepanz zwischen den Fernwärmepreisen der Riehener Wärmeverbund AG und der IWB, so Meier, habe vor allem mit der Situation bei der IWB zu tun. Er erklärt gegenüber der Riehener Zeitung: «Es ist nicht so, dass wir im Wärmeverbund Riehen ausserordentlich hohe Preise hätten, denn im Vergleich mit anderen Schweizer Wärmeverbünden können wir durchaus mithalten. Es ist vielmehr so, dass die IWB ihre Fernwärme sehr kostengünstig produzieren können».

Vorübergehendes Phänomen

Dafür gäbe es mehrere Gründe. So können die IWB mit ihren Kehrichtverbrennungsanlagen sehr günstige Energie produzieren. Auch die Holzkraftwerke, die zweite wichtige Wärmequelle, hätten keine hohen Preissteigerungen zu verzeichnen. Weil das IWB-Netz zudem viel grösser sei, würden Skaleneffekte entstehen. Das viel kleinere Riehener Fernwärmenetz würde diese nicht aufweisen, so Meier weiter.

Die Preiserhöhung erklärt Meier nach Auskunft folgendermassen: «Die Wärmeverbund Riehen AG bezieht für die Wärmeproduktion Strom für die Geothermieanlage und Netzpumpen sowie Erdgas und Fernwärme. Wir waren die letzten Monate von enormen Preiserhöhungen bei der Energiebeschaffung betroffen.» Für alle Energien bezahle die Wärmeverbund AG Preise in noch nie dagewesenen Höhen. «Deswegen mussten wir einen Teil der Mehrkosten an unsere Kundschaft weitergeben», so Meier.

Mit der aktuellen Preiserhöhung gebe die Wärmeverbund Riehen AG nicht alle tatsächlichen Mehrkosten weiter an die Kundschaft. Meier geht offenbar von einem vorübergehenden Phänomen aus. Die Preise aller Energiemärkte seien aufgrund von geopolitischen Entwicklungen und Unsicherheiten auf sehr hohem Niveau und sehr volatil. «Wir beobachten die Entwicklungen laufend und reduzieren den Wärmepreis wieder, sobald sich unsere Beschaffungskosten wieder senken», so Meier. Weiter wage er allerdings keine Prognose, denn der Energiemarkt sei momentan so unberechenbar wie nie zuvor. In den letzten 30 Jahren habe es nie den Fall gegeben, dass alle Energieträger innert kurzer Zeit derart teurer wurden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.