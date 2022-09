Geschichten über frierende Familien am offenen Kaminfeuer und vor der schier unlösbaren Entscheidung «Wärme oder Essen» sollten eigentlich der Vergangenheit angehören. Symbolfoto: Keystone

In den letzten Monaten wurde vieles infrage gestellt, was wir lange für selbstverständlich hielten. Noch vor einem Jahr war für die meisten klar: Geschichten über frierende Familien in ihren dunklen Wohnzimmern gehören in Erzählungen über längst vergangene Zeiten, aber sicher nicht in unsere gemeinsame Zukunft. Heute lassen sich die Bilder nicht mehr so klar zuordnen.