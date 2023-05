Parkplätze sind doch total out: Aufgehoben, wie hier an der Neubadstrasse.

Hurra! Die Welt ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Ja, wirklich! Denn wenn Parkplätze abgebaut werden, muss die Welt einfach besser werden, oder? Und ich bin der Stadt dankbar, wenn das in meinem Quartier geschieht. Denn so entdecke ich auf der Parkplatzsuche nach der BVB-Spätschicht viele Seitensträsschen, auf die ich sonst nie stossen würde. Und einen Parkplatz finde ich schliesslich auch noch. Ausgerechnet in einer offiziellen Velostrasse. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das mal kein Brüller ist!

Mit Spass aufs Velo. Ich meine das nicht böse. Schliesslich bin ich selbst ein Pedaleur. Mehr Sicherheit für Velöler ist eine gute Sache. So radelte ich neulich im Schweisse meines Angesichts nachts nach Hause – und musste in einer parkplatzbefreiten Strasse plötzlich abbremsen. Nur dank meiner Athletik (!) konnte ich verhindern, dass ich auf den Latz fiel. Ein Tier war mir vors Rad gerannt. Eine Katze. Vielleicht war es auch ein Dachs. Oder ein Fuchs. Es könnte auch ein Wolf gewesen sein. Ach was, es war ein Bär. Was für ein Blödsinn! Excusé, meine Sinne waren etwas vernebelt, ich war halt über acht Stunden lang auf dem Bus. Nicht auf einem E-, sondern auf einem Dieselbus. Das ist schlecht, ganz schlecht. Denn fossil ist out. Nur was elektrisch ist, ist heutzutage noch in. Das haben uns ja die Klimaaktivisten auf dem Petersplatz gelehrt: «End Fossil Basel».

Und ich bin ein Fossil. So dinosauriermässig. Aber wissen wir denn, dass das, was heute als richtig gilt, sich in ferner Zukunft auch tatsächlich als richtig erweist? Neulich ploppte auf meinem Handy über Facebook – dem Fossil unter den sozialen Medien – ein Foto aus dem Basler Stadtbuch auf. Es zeigte parkierte Autos auf der Überdachung des Birsigs zwischen Klosterberg und Heuwaage. Im Text hiess es, dass diese «Überbrückung» zur «Schaffung eines Auto-Parkplatzes» vor 75 Jahren einstimmig vom Grossen Rat beschlossen worden sei.

Aus heutiger Sicht könnte man sich fragen: Waren die Politikerinnen und Politiker damals alle doof? Und wir müssen jetzt ihre Fehler korrigieren. Parkplätze sind doch total out.

Aber sind wir tatsächlich so viel gescheiter als die Menschen von damals? Es könnte ja sein, dass wir ebenso viel Mist anrichten wie die Generationen vor uns. Seien wir ehrlich: Unsere Ur- und Ururenkel werden sich auch einmal Fotos aus unserer Zeit anschauen und sagen: «Guck mal, die haben überall Ladestationen für ihre E-Autos hingestellt, unglaublich! Und so hohe Türme gebaut – Wahnsinn! Was ist denn das da am Himmel? Jesses, die hatten noch Flugzeuge.»

Ja, morgen ist vieles out, was heute in ist. Aber zum Glück nicht alles. Ein Leser hat mir eine BVB-Jugendkarte aus den 50er- oder 60er-Jahren zugeschickt. Auf der Rückseite der Karte wurden die Regeln zum Tramfahren aufgelistet: Zum Beispiel: «Verhalte Dich im Wagen so, wie es Deine Eltern zu Hause und die Lehrer im Schulzimmer von Dir erwarten.» Und: «Wär jung isch, stoht us Heefligkeit. Dr Tram-Diräkter hett das gsait.» Das gilt doch heute noch, oder?

