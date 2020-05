Teure Laptops – Wälzt der Kanton die Kosten für Schulmaterial auf die Eltern ab? Touchscreen, neuestes Betriebssystem, enormer Speicherplatz – Basler Gymnasiasten müssen bald hochwertige Laptops mit in die Schule bringen. Nina Jecker

Die IT-Offensive an Basler Gymnasien hat begonnen. Dafür müssen die Eltern leistungsfähige Laptops anschaffen. TA

Bring your own device, abgekürzt BYOD, heisst das neue Konzept an den Basler Gymnasien. Das bedeutet, dass Schüler nicht von der Schule mit Material ausgestattet werden, sondern dieses selber beschaffen müssen. Ab nächstem Jahr soll dieses Prinzip an allen Basler Gymnasien bei den Laptops flächendeckend umgesetzt werden. Grossrätin Sarah Wyss (SP) hält das grundsätzlich für sinnvoll. «So können Schülerinnen und Schüler auf den eigenen und bekannten Geräten arbeiten.»