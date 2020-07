Wie reagiert Trump? – Währungsmanipulation: Schweiz erfüllt Kriterien Gemäss einer neuen Kurzstudie erfüllt die Schweiz alle Kriterien der Amerikaner für den unbeliebten Status. Die sechs wichtigsten Hintergründe und Risiken. Markus Diem Meier

Bisher noch in gutem Einvernehmen: Ueli Maurer schreibt sich im Mai 2019 im Beisein von Donald Trump ins Gästebuch des Weissen Hauses ein. Foto: Shealah Craighead/Official White House Photo

Die Schweiz ist gemäss den Kriterien des US-Finanzministeriums ein Währungsmanipulator. Zu diesem Schluss kommt eine neue Kurzstudie von Alessandro Bee, einem Ökonomen der Grossbank UBS. Ob ein Land die eigene Währung zum Schaden anderer und besonders der USA manipuliert, messen die Amerikaner an drei Kriterien. Die Schweiz überschreitet aktuell die Schwellenwerte aller drei Kriterien gemäss Berechnung der UBS massiv. Was bedeutet das aber konkret und was droht der Schweiz: