Ukrainische First Lady besucht USA – «Während Russland tötet, rettet Amerika» Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, gibt selten Interviews. Nun ist sie zu Besuch in den USA – und hält eine eindringliche Rede vor dem Kongress. Cathrin Kahlweit aus Wien

Verliess die Ukraine erstmals: Olena Zelenska spricht vor dem US-Kongress in Washington. Foto: Saul Loeb (Keystone)

Olena Selenska hat naturgemäss ein anderes Rollenverständnis als ihr Mann. Als Ehefrau eines Politikers, der seine Wirkung und seine Bedeutung seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine vor allem aus öffentlichen Auftritten in Medien, vor Staatschefs und internationalen Gremien zieht, hat sie stattdessen die Arbeit im Hintergrund gewählt. Selenska gibt selten Interviews, und wenn sie es tut, dann verbreitet sie eine Kernbotschaft, welche die täglichen Botschaften des Präsidenten über den Kriegsfortgang, über Waffenlieferungen und Bombenangriffe ergänzt: Unterstützt die Ukraine. Und denkt an die Schwachen, an die Opfer, an die Kinder.