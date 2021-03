Zoom – Party am Fagradalsfjall Der isländische Vulkan lockt auch über eine Woche nach seinem Ausbruch noch Nacht für Nacht zahlreiche Menschen an, die im Schein der fliessenden Lava feiern und das Naturschauspiel geniessen.

Feuriges Spektakel: Schaulustige bestaunen die aus dem Fagradalsfjall fliessende Lava. (28. März 2021) Bild: Sophia Groves (Getty Images)

Der Vulkan Fagradalsfjall ist infolge mehrerer Erdbeben ausgebrochen. Der Lavastrom entrinnt aus einem etwa 500 bis 700 Meter langen Bodenriss in Geldingadalur in der Nähe des Berges Fagradalsfjall. Faszinierende Aufnahmen zeigen brodelnde Lava, die sich in das Geldingadalur-Tal ergiesst. Die Lava habe sich nur auf einem Gebiet von weniger als einem Quadratkilometer ausgebreitet, teilte der Wetterdienst IMO mit. Ganz in der Nähe befindet sich ein bei Touristen beliebtes Ziel, die geothermische Blaue Lagune.

Tausende Schaulustige angelockt

Da das Gebiet rund um den Vulkanausbruch unbewohnt ist, drohte für die Bevölkerung laut Behörden und Experten keine unmittelbare Gefahr. Das Tal sei der «ideale» Ort für eine Eruption, sagte der Geophysiker Magnus Tumi Gudmundsson von der isländischen Universität vor Journalisten. Er vergleicht die Senke mit einer «Badewanne, in die die Lava langsam auslaufen kann». Nach Schätzungen von Geophysikern sind etwa 300’000 Kubikmeter Lava ausgetreten.

Isländische Vulkansysteme Infos einblenden Island hat 32 aktive Vulkansysteme, im Schnitt ereignet sich alle fünf Jahre ein grösserer Ausbruch. Im April 2010 hatte die Eruption des kleineren Vulkans Eyjafjallajökull einen Monat lang den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Mehr als 100’000 Flüge wurden damals gestrichen, gut zehn Millionen Reisende sassen zum Teil tagelang auf Flughäfen fest. Das betroffene Vulkansystem Krýsuvík war nach Behördenangaben in den vergangenen 900 Jahren inaktiv. Die Region steht jedoch seit einigen Wochen unter verstärkter Beobachtung, nachdem am 24. Februar ein Erdbeben der Stärke 5,7 in der Nähe des Berges Keilir registriert worden war. In der Folge kam es zu einer ganzen Serie kleinerer Erschütterungen. Insgesamt wurden mehr als 50’000 Erdbeben gemessen, die höchste Zahl seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1991.

Der Zugang zu dem Vulkan wurde kurzzeitig gesperrt, dann aber freigegeben. Die isländischen Behörden rieten erst von der etwa eineinhalbstündigen Wanderung von der nächstgelegenen Strasse zum Vulkan ab, tolerierten später jedoch Ausflügler. Der Ausbruch des Vulkans lockt Tausende Schaulustige an. Viele Ausflügler trauen sich ganz nah an die glühende Lava heran, einige grillen darüber sogar Marshmallows oder Würstchen.

Nachfolgend eine Auswahl atemberaubender Aufnahmen des Vulkanausbruchs in Island:

Der ausbrechende Vulkan Fagradalsfjall färbt den Nachthimmel rot. Im Vordergrund ist Bessastadir, die offizielle Residenz des isländischen Präsidenten, zu sehen. (23. März 2021) Bild: Halldor Kolbeins (AFP)

Lava fliesst nachts aus dem ausbrechenden Vulkan Fagradalsfjall. (25. März 2021) Bild: Matthew Eisman (Getty Images)

Das Spektakel zog zahlreiche Schaulustige an. Der sanfte Lavastrom erlaubte es den Menschen, dem Ausbruch etwa 40 km westlich von Islands Hauptstadt Reykjavík nahe zu kommen. (25. März 2021) Bild: Matthew Eisman (Getty Images)

Wanderer betrachten die Lavaströme aus nächster Nähe. (26. März 2021) Bild: Jeremie Richard (AFP)

Zuschauer beobachten den Vulkan, während die Sonne auf der Halbinsel Reykjanes untergeht. (28. März 2021) Bild: Sophia Groves (Getty Images)

Wanderer, die im Geldingadalur-Tal unterwegs sind, tragen auf dem Weg zum Vulkan Stirnlampen. (28. März 2021) Bild: Halldor Kolbeins (AFP)

Der Vulkanausbruch aus nächster Nähe. (28. März 2021) Bild: Halldor Kolbeins (AFP)

Schaulustige fotografieren die sich bewegende Lavamasse. (28. März 2021) Bild: Sophia Groves (Getty Images)

AFP/lif

Fehler gefunden?Jetzt melden.