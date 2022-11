Passanten gegen Velos – Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Birsfelder Rheinpromenade Die Marie-Lotz-Promenade beim Rhein in Birsfelden wird zum Fussweg. Velos sind zwar im Augenblick noch zugelassen, dürfen sich aber nur noch im Schritttempo bewegen. Simon Erlanger

Neu haben auf der Birsfelder Marie-Lotz-Promenade am Rhein die Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt vor den Velos. Immer wieder war es vorher zu Zwischenfällen und unschönen Szenen gekommen. Foto: Google Maps

Auf der Birsfelder Rheinpromenade haben künftig die Passanten Vortritt vor den Velos. Letztere dürfen den Weg nur noch im Schritttempo passieren. Das teilt die Gemeinde Birsfelden am Dienstag mit.

Die Marie-Lotz-Promenade sei seit jeher eine Begegnungszone zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen, so die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Die direkte Verbindung entlang des Rheins zwischen Birskopfsteg und Schleuse werde nicht nur von Fussgängerinnen und Fussgängern, sondern auch von Velofahrenden gern genutzt.

Velo-Fahrverbot gefordert

Diese Kombination aus Fuss- und Veloweg führte immer wieder zu Reklamationen und Sicherheitsbedenken. Deshalb forderte eine Unterschriftensammlung im Herbst 2021 ein allgemeines Fahrverbot auf der Promenade.

Der Gemeinderat habe sich der Thematik angenommen und gemeinsam mit einem Ingenieurbüro die Situation analysiert und neu geregelt, so die Gemeinde. Neu erhalten Fussgängerinnen und Fussgänger gegenüber dem Zweiradverkehr Vortritt.

Die Marie-Lotz-Promenade wird so zu einem Fussweg, auf dem Velos, E-Bikes, Scooter und Trottinetts nur noch im Schritttempo fahren dürfen. Auf ein vollständiges Fahrverbot werde allerdings zunächst verzichtet. Die Marie-Lotz-Promenade solle auch weiterhin dem Zweiradverkehr zur Verfügung stehen.

Eine entsprechende Signalisation der angepassten Verkehrsführung erfolge mittels Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen an den Zufahrtswegen zur Marie-Lotz-Promenade sowie auf der Promenade selber. Zudem werde die bereits existierende kantonale Radroute besser signalisiert und kommunizert. Damit will die Gemeinde das veränderte Verkehrsregime einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen.

Die nun gewählte Lösung sei unter Einbezug von Pro Velo beider Basel ausgearbeitet worden, betont die Gemeinde Birsfelden. Es handle sich um einen Kompromiss zum Schutz der Passanten. Sollte sich die Situation vor Ort jedoch auch künftig nicht entspannen, gelte es zu überlegen, in letzter Konsequenz doch ein allgemeines Fahrverbot umzusetzen. In zwei Jahren will die Gemeinde die nun umgesetzte Massnahme evaluieren.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.