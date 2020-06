Binationaler Flughafen – Vorteil für Basel-Mulhouse Der Euro-Airport könnte als Gewinner aus der Einführung einer Schweizer Flugticketabgabe hervorgehen. Sie gälte für Flüge ab dem französischen Sektor nicht. Thomas Dähler

Euro-Airport Basel-Mulhouse: Bei einem Wechsel vom Schweizer in den französischen Sektor könnten die Passagiere die Maschine am gleichen Standort besteigen. Foto: sda-Keystone/Georgios Kefalas

Der binationale Flughafen Basel-Mulhouse könnte nach der Einführung der Schweizer Flugticketabgabe als Gewinner dastehen. Das Bundesamt für Justiz ist zwar der Auffassung, dass die Abgabe am Euro-Airport ebenfalls eingeführt werden kann. Doch für die Fluggesellschaften wäre es ein Leichtes, vom Schweizer in den französischen Sektor des Flughafens zu wechseln. Die eidgenössischen Räte haben die Einführung eines Ticketzuschlags von zwischen 30 und 150 Franken beschlossen. In Frankreich ist eine Ökosteuer bereits in Kraft: Sie beläuft sich auf mindestens 1.50 Euro und maximal 17 Euro.