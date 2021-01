Vorstoss in kleinen Schritten Mit dem EQA soll die Elektro-Offensive von Mercedes-Benz richtig Fahrt aufnehmen. Der kompakte SUV basiert allerdings noch auf einer alten Plattform. Dave Schneider

Der neue Mercedes-Benz EQA basiert auf dem bekannten GLA mit Verbrennungsmotor – das ist dem Elektro-SUV anzusehen. Bild: Daimler Details wie die durchgehenden LED-Bänder vorn und hinten heben den EQA optisch vom GLA ab. Bild: Daimler Später im Jahr folgen Varianten mit bis 200 kW Leistung, mit Allradantrieb oder mit über 500 Kilometer Reichweite. Bild: Daimler 1 / 5

Mit der Strategie «Ambition 2039» hat sich Mercedes-Benz das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2039 eine CO 2 -neutrale Neuwagenflotte anzubieten. Neben einer CO 2 -neutralen Produktion samt Zulieferkette und einem umfassenden Recycling am Ende des Fahrzeuglebens ist der Umbau der Antriebspalette die Hauptvoraussetzung dazu. «Momentan liegt unser Fokus auf der batterieelektrischen Mobilität», sagt Mercedes-Chef Ola Källenius. Bis 2030 soll über die Hälfte der verkauften Neuwagen einen Elektromotor haben – hierzu zählen neben vollelektrischen Fahrzeugen auch Plug-in-Hybride. «Gleichzeitig bleibt es aber wichtig, an weiteren Lösungen zu arbeiten, wie etwa der Brennstoffzelle oder E-Fuels.»