Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Vorsicht, wenn Sie jemandem mit dieser Jacke begegnen Das «Bürohr» der «SonntagsZeitung» ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Salt-Chef Pascal Grieder mit einer der auf zwölf Stück limitierten Salt-Jacken. Foto: PD

Salt-Chef Pascal Grieder erschien am Mittwoch in neuer Skijacke mit Firmenlogo auf der linken Brust-tasche zur Jahresmedienkonferenz. Ins Auge stach sofort die Farbe: Orange. Das ist darum bemerkenswert, weil Orange die Vorgängerfirma von Salt war. Die Skijacke hat deshalb innerhalb des Unternehmens einen besonderen Stellenwert erhalten. Nicht nur ist die Anzahl des orangefarbenen Kleidungsstücks auf ein Dutzend beschränkt. Nebst dem Chef tragen auch Aussendienstmitarbeiter, die Salt-Produkte besonders erfolgreich verkaufen, die Jacken als Anerkennung. Wer einem Verkäufer mit oranger Jacke begegnet, sollte sich also auf harte Verhandlungen einstellen.