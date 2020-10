Trick ausländischer Callcenter – Vorsicht vor Werbeanrufen mit falschen Salt-Nummern Leserinnen und Leser melden eine Häufung von lästigen Werbeanrufen mit 078-Vorwahl. Ausgerechnet Salt bietet im Gegensatz zur Konkurrenz keine Filter an. Jon Mettler

Salt wird erst ab kommendem Jahr einen Filter gegen unerwünschte Werbeanrufe anbieten. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die angezeigte Vorwahl auf dem Smartphone wirkt vertraut: 078, die Nummer von Mobilfunkanbieter Salt. Doch wer abnimmt, erlebt eine böse Überraschung. Anstatt eines privaten Anrufers aus der Schweiz sind Verkäufer eines Callcenters am Draht. Diese versuchen, teure Abonnemente für Wein oder angeblich preiswerte Solaranlagen zu verkaufen.

Leserinnen und Leser berichten, dass deutsche und französische Telefonagenten am Werk sind. Rückrufe der angegebenen Nummern laufen ins Leere. Wie Tests der Redaktion zeigen, ertönt jeweilen ein Besetztzeichen.

Salt weiss von den unerwünschten Anrufen. «Wir raten Kunden, diese Nummern individuell auf ihrem Mobiltelefon zu sperren», sagt Sprecherin Viola Lebel. «Es ist uns jedoch bewusst, dass dies das Problem nicht immer langfristig löst. Denn die Callcenter, die solche Nummern widerrechtlich nutzen, ändern diese regelmässig.»

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass Callcenter falsche Telefonnummern aus der Schweiz vortäuschen können? Dieses Vorgehen nennt sich Spoofing. Wie bei der zuständigen Telecom-Aufsichtsbehörde zu erfahren ist, braucht es dazu einzig spezielle Software. Die Mitarbeiter in den Callcentern können darin Fantasienummern eintippen, die beim Empfänger auf dem Bildschirm angezeigt werden.

«Die angezeigte Nummer ist nichts weiter als eine Etikette», erklärt Francis Meier vom Bundesamt für Kommunikation. «Sie wird für den Verbindungsaufbau nicht benötigt.» Die in der Schweiz aktiven Mobilfunkanbieter sind verpflichtet, die Gültigkeit von zugeteilten Telefonnummern sicherzustellen. Sie müssen also prüfen, ob die Anrufer ein Nutzungsrecht an der verwendeten Nummer haben. «Daher erfolgen die Anrufe mit fingierten Nummern im Ausland, wo eine entsprechende Kontrolle nicht gemacht werden muss», sagt Meier.

So können sich Kunden schützen

Die Stiftung für Konsumentenschutz beschäftigt sich ebenfalls mit der Masche. Sie rät den Smartphone-Nutzern, mehrere Gegenmassnahmen gleichzeitig zu ergreifen. So empfiehlt sie, bei Teilnahmen an Wettbewerben keine Telefonnummern zu hinterlassen und einzelne Nummern von Callcentern auf dem Gerät zu sperren.

Weiter macht die Organisation beliebt, die Werbeanruffilter der Mobilfunkanbieter zu nutzen. Swisscom-Kunden mit einem Abonnement müssen den kostenlosen Service zuerst aktivieren. Der Marktführer blockiert so täglich rund 200’000 unerlaubte Werbeanrufe, die entweder ins Festnetz oder ins Mobilfunknetz kommen.

Bei Sunrise ist der Filter bereits eingeschaltet. Die Nummer zwei der Schweiz gibt an, in den vergangenen 12 Monaten im Schnitt rund 60’000 unerwünschte Werbeanrufe pro Tag herausgefiltert zu haben.

Einzig Salt bietet keine solche Dienstleistung an und verweist auf frei verfügbare Filter-Apps wie Truecaller. «Wir warten die definitiven gesetzlichen Vorgaben im Zuge der Revision des Fernmeldegesetzes respektive dessen Verordnung ab, um dann konkrete Massnahmen mit Rechtssicherheit umzusetzen», lautet die Begründung beim drittgrössten Mobilfunkbetreiber des Landes.

Werbeblocker ab 2021 wohl obligatorisch

In der Tat haben Parlament und Bundesrat vor, die Konsumenten besser zu schützen. So sollen Werbeanrufblocker Pflicht für alle Betreiber werden. Weiter werden Anrufe auf Nummern, die nicht im Telefonbuch stehen, mit Nummern mit Sterneintrag gleichgestellt. Will heissen: Werbeanrufe sind verboten, ausser der Angerufene hat zugestimmt oder hat eine Kundenbeziehung zum Unternehmen.

Diese neuen Vorgaben treten voraussichtlich per 1. Januar 2021 in Kraft. «Wir versprechen uns von diesen verschiedenen Massnahmen einen deutlichen Rückgang der unerwünschten Werbeanrufe», heisst es dazu beim Konsumentenschutz.