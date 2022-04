Analyse zu ungarischen Wahlen – Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Natürlich muss die EU den Wahlsieg Viktor Orbans respektieren. Doch es gilt auch: Wenn die EU-Kommission jetzt nicht schnell handelt, wird sich das autokratische Modell des ungarischen Regierungschefs ausbreiten in Europa. Cathrin Kahlweit aus Wien

Er wird der unbestrittene Autokrat eines Landes, das er erneut erobert hat und doch längst überwältigt hatte: Premierminister Viktor Orban nach seinem Wahlsieg. Foto: Attila Kisbenedek (AFP)

Man kann die Fassungslosigkeit kaum beschreiben, die sich am Wahlabend bei Millionen Menschen in Ungarn breitgemacht hat: Nur notorische Pessimisten hatten mit einem so klaren Wahlsieg von Langzeit-Ministerpräsident Viktor Orban gerechnet. Die Gesellschaft ist seit Jahren in zwei Lager zerfallen, die Gräben wurden mit jeder Amtszeit Orbans tiefer. Nun wird zur Machtlosigkeit bei seinen Gegnern noch tiefe Resignation hinzukommen. «Orban auf Steroiden» – so lautete ein bitterer Kommentar; jetzt werde er endgültig abheben.