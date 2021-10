Die Zahlen des FC Basel – Vorne strahlt Arthur Cabral, und hinten glänzt Heinz Lindner 20 Spiele hat der FC Basel in dieser Saison bestritten, 14 gewonnen und nur eines verloren. Doch ein Blick auf die Statistik liefert noch weitere Erkenntnisse. Tilman Pauls , Luc Durisch

Im Schatten von Arthur Cabral

Arthur Cabral steht dank seinen Toren im Fokus, doch auch die anderen Basler Offensivspieler – hier Sebastiano Esposito – haben in dieser Saison bereits getroffen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

20 Saisontore hat er bereits erzielt, dazu die grosse Aufregung um einen möglichen Transfer und zuletzt auch noch ein Aufgebot für die Seleçao: Beim FC Basel dreht sich in dieser Saison vieles um Arthur Cabral. Bei all den Lobgesängen auf den Brasilianer geht jedoch ein wenig unter, wie ausgeglichen die Basler in der Offensive besetzt sind.

Zwar erreicht kein anderer Spieler vergleichbare Skorerwerte wie Cabral. Und das Spiel in Sitten am Sonntag hat gezeigt, dass der FCB sich ohne seinen Stossstürmer durchaus schwertut. Aber es ist nicht so, als würde die Offensive nur auf den Schultern des 23-Jährigen lasten: Esposito, Kasami, Males, Millar, Palacios, Tushi, Zhegrova oder Ndoye haben in dieser Saison schon mindestens ein Tor erzielt – und damit alle Offensivspieler, die für die Basler regelmässig zum Einsatz kommen.