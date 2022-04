Sweet Home: 10 clevere Nähprojekte – Vorhänge mal anders Schon mal daran gedacht, Vorhänge an Schränkchen, Regalen oder Betten anzubringen? Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Sonnengelbe Volants

Südlicher Charme: Warme, sonnengelbe Vorhänge an einem Küchenschrank. Foto über: Pinterest

Fast alle Küchen haben Schränkchen und Schranktüren und wir können daran nicht viel ändern. Oder doch? Es gibt eine Lösung, zumindest für den unteren Bereich von Einbauküchen, und die geht mit Stoff und Falten. Montieren Sie die Türen ab und ersetzen Sie sie mit Stangen und solch hübschen, selbst genähten Vorhängen.

2 — Blumen im Bad

Immer Frühling: Rosa Vorhang mit Blümchen vor einem Lavabo. Foto über: Inspiration Deco

Im Badezimmer gibt es wegen des Lavabos immer wieder Stauraumprobleme. Die Schränkchen, die darunter passen, sind oft ziemlich bieder und unansehnlich. Da hilft eine solch charmante Lösung mit Vorhängen aus einem schönen geblumten Stoff.

3 — Einmal rundherum

Dramatisch: Wuchtiger, grossgeblumter Vorhang statt Türe. Foto über: Inigo

Für ein bisschen Drama und viel Stil sorgt ein solcher Vorhang anstelle einer Tür. Mit einer gebogenen Stange lässt er sich schön um den Türrahmen ziehen. Da er von zwei Räumen aus sichtbar ist, nähen Sie ihn am besten so, dass er beidseitig Muster zeigt.

4 — Sieht doch frisch aus!

Frische Optik: Schlichte weisse Vorhänge an einer Küchentheke. Foto über: Studio Slow

Diskret und trotzdem mit dem gewissen Etwas hilft in dieser Küche ein weisser, schlichter Vorhang unter dem Schüttstein. Solche Vorhänge funktionieren am besten, wenn Sie gut geteilt sind, sodass man nicht immer einen langen Vorhang auf- und zu ziehen muss.

5 — Gut gewickelt

Schnell und einfach: Statt an Ringen hängen diese Vorhänge direkt an den Stangen. Foto über: Rachel Styliste

Es gibt auch schnelle, unkomplizierte Lösungen. In dieser Küche haben die Vorhänge keine Ringe oder Schienen, sondern sind einfach um die Stangen gewickelt. Zudem sieht man hier schön in den Unterbau des Wasserbeckens, in dem grosse Körbe stehen und zusätzlichen Stauraum bieten.

6 — Ordentlich gerafft

Ohne Ringe: Durch das Aufziehen auf die Stange raffen sich die Vorhänge automatisch. Foto über: Homes to love

Auch keine Ringe, dafür aber einen Hohlsaum, beziehungsweise einen Durchzug haben diese Vorhänge. Für eine solche Lösung eignen sich flache Stangen, die man gut in Haken ein- und aushängen kann.

7 — Bitte mit Rüsche

Romantisch: Duschvorhang mit Rüsche. Produkt und Foto: H&M Home

Duschvorhänge machen mehr her, wenn sie Rüschen zeigen, wie dieser hier. Man kann das gut selbst nähen, nämlich aus zwei Duschvorhängen. Was aber noch schöner aussieht ist, wenn man einen Doppelvorhang anbringt. Der innere Teil ist ein echter, wasserfester Vorhang, der äussere einer aus einem schönen Stoff. Der Innere kommt in die Wanne rein, der Äussere hängt darüber.

8 — Himmlische Ecke

Gute Idee für kleine Räume: Mit Vorhängen abgegrenztes Bett. Foto über: Inigo

Ein kleines Zimmer kann man gut mit einem Vorhang unterteilen und somit eine Art Himmelbett schaffen. Hier sind zudem noch die inneren Wände ums Bett herum in einer anderen, dunkleren Farbe gestrichen.

9 — Das eigene Reich

Wie im Schlafwagen: Jedes Bett hat seinen Vorhang. Foto über: Inigo

Viele Kinder haben doppelstöckige Betten. Mit solchen Vorhängen lassen Sie ein wenig an die Schlafwagenabteile von früher denken. Sie sehen schön aus und die Kinder können sich damit in ihr eigenes kleines Reich zurückziehen.

10 — Die französische Lösung

Gute Idee für das Entree: Ein Vorhang an der Wohnungstüre. Foto über: Historiska Hem

In französischen Hotels und Wohnungen sind die Zimmer oder Wohnungstüren oft mit einem Vorhang versehen. Das hilft gegen Lärm und Durchzug. Dafür gibt es besondere Stangen, die sich mit den Türen zusammen öffnen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

