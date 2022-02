Moment mal – Vor wem fürchtet sich die SP? Ohne Konkurrenz betreiben die Sozialdemokraten in Binningen Wahlkampf für ihren Gemeinderatskandidaten. Rückblickend hätte man sich das sparen können, heisst es bei der Partei. Meinung Benjamin Wirth

Auch vor dem Binninger Schloss wirbt die SP für Stephan Appenzeller. Andere Kandidaten für den freien Gemeinderatssitz sucht man vergebens. Foto: Nicole Pont

Eigentlich könnte sich die SP gemütlich zurücklehnen. Wenn nichts Unerwartetes geschieht, wird ihr Kandidat, Stephan Appenzeller, am 13. Februar souverän in den Binninger Gemeinderat gewählt. Doch bei einem Spaziergang durch die Gemeinde zeigt sich: Die Partei wirkt alles andere als gelassen.

An vielen Ecken prangt Appenzellers Gesicht auf grossen Plakaten, dazu landete in mehreren Briefkästen ein Flyer, der ihn ausführlicher vorstellt, und im Gemeindeblatt «Binningen Anzeiger» erschienen unterstützende Leserbriefe sowie Inserate. Bei all dem Aufwand stellt sich eine grosse Frage: Vor wem fürchten sich die SP und ihre Anhänger?

Konkurrenz gibt es auf den ersten Blick nämlich keine. Weder SVP, FDP oder Die Mitte noch die Grünen haben eine Gegenkandidatur lanciert. Appenzeller ist der einzige Anwärter für die Nachfolge der abgetretenen SP-Dame Barbara Jost, die ihren Posten nach fast zehn Jahren im Mai abgeben wird.

Anderes Vorgehen in Liestal

Während der kollegiale Beistand von linker Seite nicht überrascht, ist der Verzicht der Bürgerlichen durchaus bemerkenswert. Wäre doch die Möglichkeit da, die Mehrheit im Gemeinderat zurückzuerobern, nachdem sie im Frühjahr 2020 verloren gegangen ist. Die Parteien waren ob des Rücktritts von Jost im letzten November jedoch so überrascht, dass sie keine geeigneten Anwärter zur Hand hatten – die Kräfte wollen sie lieber für die Gesamterneuerungswahlen 2024 bündeln.

Die Frage bleibt also: Wer macht die SP in Binningen so nervös? Ist es tatsächlich der eine Nachbar, der Freunde und Verwandte bei jeder Wahl aus Jux motiviert, ihn spontan auf den Wahlzettel zu schreiben? Dass es die Partei augenscheinlich entspannter angehen kann, zeigt sie in Liestal. Auch dort stellt sie mit Pascale Meschberger eine Kandidatin, die allein für die Ersatzwahl im Stadtrat antritt. Anders als im Leimental findet man im Stedtli indes fast keine Plakate oder Flyer, die auf die Rochade hindeuten.

Wie lässt sich der einsiedlerische, aber doch dominante Wahlkampf in Binningen dann erklären? «Das ist ganz einfach», erklärt der designierte Wahlgewinner Stephan Appenzeller. «Die Plakate und Flyer waren bereits gedruckt, als die Meldefrist für die Kandidaturen abgelaufen war.» Und weil es in Binningen auch bei nur einem Anwärter zu einem klassischen Urnengang kommt – und nicht etwa wie in Liestal zu stillen Wahlen –, habe man alles wie geplant aufgehängt und verteilt.

«Wäre spannender gewesen»

Aus der SP ist zu hören, dass der Wahlkampf rund 4000 Franken gekostet habe. «Wir haben mit einem Minimum gewirtschaftet», sagt Wahlkampfleiterin Nicole Schwarz und fügt an: «Rückblickend hätten wir uns das auch sparen können.» Doch die Partei habe bis zuletzt nicht wissen können, dass die Bürgerlichen keine Gegenkandidaten stellen würden.

Appenzeller selbst sieht den alleinigen Wahlkampf gar nicht so negativ. «Für die Wähler wäre es zwar sicher spannender, wenn mehrere Anwärter um den Sitz ringen würden. Aber auch ein Solo-Wahlkampf macht Sinn.» Dadurch wisse die Bevölkerung noch besser, wer hinter dem Namen auf dem Wahlzettel steht. «Das ist auch von Vorteil», findet er.

Benjamin Wirth

