Auf dem Rhein in Basel findet am Wochenende das erste Eidgenössische Weidlingswettfahren seit 1978 statt. Die BaZ hat versucht, mehr über die Schweizer Sportart herauszufinden.

Vor Wasserfahr-Event in Basel

Mitten in der Stadt und doch mitten in der Natur: Wasserfahrer Bastian Thurneysen im Weidling auf dem Basler Rhein.

Häufig aus familiären Gründen. Oder man wohnt in Basel, bemerkt die Weidlinge auf dem Rhein und verspürt den Reiz, selbst einmal ins Boot zu steigen. Auch der Verband setzt sich für die Rekrutierung neuer Mitglieder ein.

Mal mehr, mal weniger. Sehen Sie: Selbst unter den Randsportarten sind wir eine Randsportart. Leider haben wir vor allem auch in Basel in den letzten 20 Jahren einen erheblichen Mitgliederschwund verzeichnen müssen.

Wie erklären Sie sich diesen?

Zum einen ist das Angebot an Sportarten vor allem in den Städten immens. Andererseits muss man bereits ein gewisses Alter haben, um mit einem solch grossen und schweren Boot umgehen zu können. In den Weidling tritt man zum ersten Mal im Alter von 10 bis 12 Jahren. Mit dem Fussballspielen kann man viel früher beginnen.