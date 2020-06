Neue Köpfe gesucht – Vor personeller Erneuerung bei den Baselbieter Grünen Prädident Bálint Csontos und Fraktionschef Klaus Kirchmayr geben im Herbst ihre Ämter ab. SDA

Nach drei Jahren an der Sptze der Grünen Baselland ist Schluss: Präsident Bálint Csontos kündigt seinen Rücktritt an.

Die Grünen Baselland müssen per 31. Oktober ihren Präsidenten Bálint Csontos ziehen lassen. Nach drei Jahren als Parteipräsident habe Csontos entschieden, dass es für ihn an der Zeit ist, einen nächsten Schritt zu gehen, teilte die Partei am Mittwochabend mit.

Ebenfalls im Herbst verabschieden die Grünen Baselland ihren langjährigen Fraktionspräsidenten Klaus Kirchmayr, wie es weiter hiess. Kirchmayr hat die Landratsfraktion fast elf Jahre lang in der Geschäftsleitung des Landrats vertreten und gibt per 30. November sein Amt als Fraktionspräsident frei. Er bleibt aber Landrat.