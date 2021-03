Interview – «Vor Gott gilt ‹All Lives Matter›» Der schwarze Bischofsvikar Valentine Koledoye und der blonde Kirchenratspräsident Ivo Corvini steuern die Baselbieter Kirche durch die Corona-Krise. Ein Interview über Gott, Rassismus und Spitalseelsorge. Daniel Wahl

Geld und Geist: Wenn sich der Landeskirchenratspräsident Ivo Corvini und der Bischofsvikar Valentine Koledoye treffen, geht es nicht nur ums Geschäftliche, sondern immer auch um Gott. Foto: Daniel Wahl

Ein Mikrofon braucht er nicht, wenn er in den sonst so stillen katholischen Kirchen seine Stimme erhebt. Das brüchige, leicht heisere Organ des neuen, seit rund einem Jahr amtierenden Bischofsvikars Valentine Koledoye durchdringt das Kirchenschiff bis in die hinterste Ecke und ist unorthodox oft von einem hellen Lachen begleitet. Im Amt des Bischofsvikars ist Koledoye zum «verlängerten Arm» des Bischofs in den Kantonen Aargau, Baselland, Basel-Stadt innerhalb des Bistums Basel mit rund einer Million Mitgliedern ernannt worden.

Damit ist der 52-Jährige der höchste kirchliche Würdenträger Europas mit afrikanischen Wurzeln, wie er selber herausgefunden hat. Der Nigerianer, theologisch in Rom und den USA ausgebildet, bringt einen lebensbejahenden, glaubenszentrierten Stil in die Kirche. Mehrmals pro Monat ist der Geistliche beim Landeskirchenratspräsidenten Ivo Corvini (50) zu Gast, um über Gott zu reden und die Kirchengeschäfte zu besprechen. Geist trifft Geld.