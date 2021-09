Urnenentscheid im Fricktal – Vor der 20. Gemeindefusion im Aargau Herznach und Ueken stimmen am 26. September über eine gemeinsame Gemeinde ab – eine von vielen Zusammenlegungen in der Schweiz. Im Baselbiet allerdings sind die Fusionshürden höher. Thomas Dähler

Blick auf Herznach, das per 2023 mit Ueken fusionieren will. Foto: Gérald Bosshard

Die Gemeindeversammlungen in Herznach und Ueken stimmten dem Fusionsvertrag mit deutlichen Mehrheiten zu. In Herznach gab es nur gerade zehn Gegenstimmen, in Ueken vier. In beiden Gemeinden gab es denn auch vor dem Versammlungsentscheid kaum Voten gegen die Fusion. Damit fehlt zur Gründung der gemeinsamen Gemeinde Herznach-Ueken nur noch die Zustimmung an den obligatorischen Urnenabstimmungen vom kommenden 26. September. Beobachter gehen von einem deutlichen Ja in beiden Gemeinden aus. Geplanter Starttermin für die neue Gemeinde ist der 1. Januar 2023.