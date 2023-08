Wochenduell: Schwankende Leistungen beim FC Bayern – Ist die Dominanz des FC Bayern München zu Ende? Nicht erst seit der 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig zeigt die Formkurve des FC Bayern München nach unten. Bedeutet diese Krise das Ende der Münchner Dominanz? Fabian Löw Benjamin Schmidt

Bereits vor dem Supercup eine sich häufende Situation: Jubelnde Gegner, konsternierte Bayern. Foto: ATP Images

Ja: Ein derartiger Knall geht auch an den Bayern nicht geräuschlos vorbei.

Es war nur der Supercup. Ein Titel, dem selbst der titellose Harry Kane nicht allzu sehr nachtrauern wird. Doch die Aufregung, die rund um diese 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig entstanden ist, zeigt, dass die Bayern-Fans verunsichert sind – und das mit Recht.

Wenn Trainer Thomas Tuchel den Medien erklärt, man müsse sich nach dem schwachen Auftritt gegen RB bei 100-Millionen-Mann Kane entschuldigen, dann erinnert das sehr an den vergangenen Frühling, als man sich zwar mit Ach und Krach den Meistertitel sicherte, als aber auch innert weniger Tage zerbrach, was man sich über lange Zeit aufgebaut hatte: eine Führung mit neuen Gesichtern. Nagelsmann weg, Kahn weg, Salihamidzic weg. Dazu nette Artikel im Boulevard, in denen sich die verschiedenen Akteure gegenseitig Vorwürfe machten. Schlammschlacht, Chaos, FC Hollywood.

Ein derartiger Knall geht auch an den Bayern nicht geräuschlos vorbei. Das zeigt sich schon darin, dass sich die nimmermüden Karl-Heinz Rummenigge (67!) und Uli Hoeness (71!) bemüssigt fühlen, die Fäden wieder selbst in die Hand zu nehmen. Es zeigt sich aber auch in der Posse um den alternden Manuel Neuer, dem man den Platz im Tor trotz Verletzung unbedingt frei halten möchte und für den man nun händeringend nach einem valablen Platzhalter sucht. Die beste Option, Yann Sommer, hat man derweil erfolgreich vertrieben. Dazu kommen die rätselhaften Aussagen von Trainer Tuchel, der öffentlich einen Sechser fordert, während Nationalspieler Joshua Kimmich genervt zu Protokoll gibt, dass er doch eigentlich ein Sechser sei. Souverän geht anders.

Die sommerliche Bayern-Verunsicherung gipfelte im Transfer-Hickhack um Harry Kane. Ein hervorragender Stürmer, der in München bestimmt für viele Tore besorgt sein wird, der aber auch bereits 30 Jahre alt ist. Die grossen Gewinner dieses Wechsels: Tottenham, jener Verein, bei dem Kane bloss noch ein Jahr Vertrag hatte, und die «Bild»-Zeitung, jenes Blatt, das sich mit täglichen Wasserstandsmeldungen zur immer höher steigenden Ablösesumme übers Sommerloch rettete.

Abseits des Scheinwerferlichts, das in den vergangenen Wochen stets hell auf die Säbener Strasse gerichtet war, haben sie in Dortmund, Leipzig und Leverkusen Mannschaften gebastelt, die nun mehr Ruhe ausstrahlen, erfahrener sind oder breiter aufgestellt wurden. Plötzlich scheint es nicht mehr nur einen Bayern-Jäger zu geben, nein, da sind nun mehrere Teams, die von der Unruhe in München profitieren wollen. Und für das Ende der Bayern-Dominanz sorgen werden. Fabian Löw

Ist die Dominanz des FC Bayern München zu Ende? Ja! Ein derartiger Knall geht auch an den Bayern nicht geräuschlos vorbei. Nein! Der FC Bayern wird sich wieder fangen. Und wenn nicht, wird die Konkurrenz dafür sorgen, dass er doch wieder deutscher Meister wird.

Nein: Der FC Bayern wird sich wieder fangen. Und wenn nicht, wird die Konkurrenz dafür sorgen, dass er doch wieder deutscher Meister wird.

Die Diskussion, ob der grosse FC Bayern in der Bundesliga nun endlich entthront wird, führt man doch inzwischen jedes Jahr. Vor allem dann, wenn die Münchner – so wie jüngst – den Supercup verlieren und alle voreilig die lang ersehnte Wachablösung im deutschen Fussball zur Tatsache erklären. Doch die Hoffnung auf eine solche wurde vom Rekordmeister meist schnell im Keim erstickt. Und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein.

Der Supercup ist mehr ein Abtasten als ein verlässlicher Gradmesser dafür, was später in der Saison passiert. Bereits vier Mal gingen die Bayern aus dieser Partie als Verlierer hervor, nur um im Mai darauf doch wieder die Meisterschale hochzuhalten. Besonders 2019 betitelten die Medien den 2:0-Sieg der Dortmunder als «furiosen Startschuss zum Angriff auf die Bayern» – ein Jahr später gewann Bayern buchstäblich jeden Titel, den es zu gewinnen gab.

Gewiss, der Rekordmeister befindet sich noch weit weg von seiner Idealform. Die Verunsicherung in der Mannschaft, ausgelöst durch Manuel Neuers Langzeitverletzung sowie durch die Trainerentlassung von Julian Nagelsmann im März, ist nach wie vor spürbar. Dies wurde offensichtlich bei der 0:3-Niederlage gegen Leipzig am vergangenen Samstag, für die Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel keine Erklärung fand.

In personeller Hinsicht arbeitet der FC Bayern jedoch auf Hochtouren, um die Weichen wieder auf Erfolg zu stellen. Die Freistellungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren nur der notwendige Startschuss dafür. Neu-CEO Jan-Christian Dreesen wird als kompetenter und nahbarer als Kahn eingestuft, mit Christoph Freund kommt ein bewährter Sportdirektor nach München, der erst nach der Transferperiode seine Aufgabe antreten wird. Doch bereits ohne ihn konnte mit Harry Kane jener Mittelstürmer verpflichtet werden, der den Münchnern im vergangenen Jahr so gefehlt hatte.

Auch wenn dieser neue FC Bayern nicht auf Anhieb funktionieren sollte, war bisher ja stets auf die Konkurrenz Verlass. Immer wenn der Branchenprimus in den vergangenen Jahren schwächelte, verpasste es Dauerverfolger Dortmund, die Situation für sich auszunutzen. Besonders augenscheinlich war dies im Mai, als ein Sieg im Heimspiel gegen Mainz für den Titel gereicht hätte – ehe dem BVB erneut die Nerven versagten.

Dortmund wird dieses Jahr kaum um den Titel mitspielen, hat mit Jude Bellingham seinen wichtigsten Spieler verloren. Und Leipzig? Verfügt über eine talentierte Mannschaft, zweifelsohne. Leverkusen ebenso. Doch ob Talent allein reicht, um die Dominanz der Bayern zu beenden? Wohl kaum. Die Vergangenheit hat dies mehrfach bewiesen. Benjamin Schmidt

