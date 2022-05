SRF überträgt das Hinspiel gegen Servette live Infos einblenden

Nach zwei klaren Erfolgen gegen den FC St. Gallen-Staad treffen die Frauen des FC Basel nun auf das beste Team der Schweiz: Servette. Die Genferinnen waren in der Qualifikation das stärkste Team und konnten sich in den Viertelfinals am Ende ebenfalls deutlich gegen Aarau durchsetzen. Das Hinspiel findet an diesem Samstag um 20.15 Uhr im Basler Leichtathletik-Stadion statt. Die Partie wird zudem ab 20.10 Uhr live auf SRF 2 übertragen.