Kritik am Baselbieter Budget – Grüne fordern mehr Klima im Finanzplan Eine Minderheit der Finanzkommission stellt für Mittwoch einen Rückweisungsantrag zum Aufgaben- und Finanzplan in Aussicht. Thomas Dähler

Steht im Mittelpunkt des grün-grünen Clinchs um 50 zusätzliche Millionen für die Klimakrise: Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber. Foto: Dominik Plüss

Angesagt ist für kommenden Mittwoch im Baselbieter Landrat die Budgetdebatte. Absehbar ist aber inzwischen, dass diese zu einer Klimadebatte mutiert. Gemäss dem Bericht der vorberatenden Finanzkommission haben zwei Kommissionsmitglieder einen Rückweisungsantrag in Aussicht gestellt, weil der Regierungsrat «beim Thema Klima seine Führung vermissen» lässt. In der Finanzkommission sind die Grünen durch Präsidentin Laura Grazioli und durch Klaus Kirchmayr vertreten.

Am kommenden 13. Februar stimmen die Baselbieter Stimmberechtigten über die Klimainitiative der Grünen ab. Regierung und Landrat empfehlen den Stimmberechtigten, ein Nein in die Urne zu legen. Im vergangenen September haben sich die Grünen gegen die Nein-Parole gewehrt und zu Protokoll gegeben, dass der Kanton «drastisch mehr in den Klimaschutz investieren» muss. Das ist ihrer Ansicht nach im nun vorliegenden Budget und im Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 nicht der Fall. 50 Millionen mehr fordert die Kommissionsminderheit für die kommenden vier Jahre.