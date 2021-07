Olympia 2021: Rekordfechter Max Heinzer – Vor dem Einschlafen sah er sich jeden seiner Siege nochmals an Bislang wollte es bei Olympischen Spielen nicht recht klappen für den Zuger. Nun hat er sich mit 33 und einem radikalen Tapetenwechsel neu erfunden. Monica Schneider aus Tokio

Voller Fokus: Max Heinzer hat nach der Verschiebung der Spiele auch die wachsende Familie dem Sport untergeordnet. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Und dann war es plötzlich so weit. Nach langen, ewig langen 16 Monaten mit nur einem Weltcupturnier in der Corona-Zeit. Das riesige, leere Nationalstadion von Tokio lag vor ihm, die Schweizer Fahne in der Hand, «die Anfrage, Fahnenträger zu sein, hat mich überrascht», sagt Max Heinzer. Das sei eine Ehre für ihn. «Und der Einmarsch ist ein spezieller Moment. Du weisst: Jetzt geht es los, jetzt wird nichts mehr abgesagt.»

Wenn Heinzer diesen Sonntag im Einzel und am kommenden Freitag mit dem Team antritt, geht es um «s’Tüpfli uf em i» in seiner Karriere. So sagt er das. Mit 17 Siegen ist er der Rekordfechter im Weltcup, mit mehreren WM-Medaillen mit der Mannschaft immer ein gefürchteter Gegner. Doch an den Spielen in London und danach auch in Rio, da prallte er jeweils am späteren Olympiasieger ab. Heinzer aber ist nicht einer, der sich aufhalten lässt. Ausser eine Pandemie bricht aus.