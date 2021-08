Erste Gefahr

YB hat zunächst die Ballkontrolle. Aber dann kommt der FCB mit einem rasend schnellen Gegenangriff über die linke Seite. Das sieht sehr gut aus, aber dann spielt Millar erst einen ungenauen Pass. Und am Ende der Szene drischt er den Ball weit übers Tor.

So dürfte diese Partie in Grundzügen aussehen: Die Young Boys versuchen, das Spieldiktat zu halten und die Basler an ihrem Strafraum einzuschnüren. Und der FCB wird sein Heil in diesen Kontern suchen.