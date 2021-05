Beide Basel sind sich einig – Vor dem Abschluss eines neuen Staatsvertrags zur Universität Die Regierungen der beiden Basel stellen die Weichen für die Zukunft der gemeinsamen Universität. In den kommenden vier Jahren wollen sie dafür 1,35 Milliarden aufwenden. Thomas Dähler UPDATE FOLGT

Die Universität Basel erhält für die Jahre 2022 bis 2025 mehr Mittel für Lehre und Forschung. Foto: Bettina Matthiessen

«Wir haben aus der Krisensituation herausgefunden», sagte der Basler Erziehungsvorsteher Conradin Cramer am Mittwoch an der bikantonalen Medienkonferenz im Neubau des Sportdepartements in Münchenstein. Mit dem neuen, dynamischen Finanzierungsinstrument, der gemeinsamen Eigentümerstartegie und den überarbeiteten Führungsgrundlagen sei die Basis für die Zukunft der Uni gelegt, erklärte die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind.

Die von den Regierungen verabschiedeten Trägerbeiträge belaufen sich für die nächsten vier Jahre zusammengezählt auf 1,35 Milliarden Franken. Baselland kostet die Uni 670 Millionen, Basel-Stadt 685 Millionen. Darin enthalten ist das Restdefizit der Uni von 680 Millionen Franken, das neu gemäss der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aufgeteilt wird. Überraschend ist davon auszugehen, dass ab 2023 Basel-Stadt von dieser Regelung profitiert. Demgegenüber steht allerdings die Abgeltung des Standortvorteils in der Höhe von 10 Prozent des Restdefizits zulasten des Stadtkantons. Die Universität Basel erhält im Vergleich zur vorangehenden Vierjahresperiode 3,5 Prozent mehr Mittel für Lehre und Forschung.

