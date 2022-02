Hanf soll legalisiert werden – Vor allem gestrecktes Gras macht Sorgen Die Polizei hat in Sissach eine illegale Hanfplantage ausgehoben. Gleichzeitig scheint ein regulierter Cannabis-Markt politisch salonfähig zu sein. Dadurch würde der Konsum weniger riskant. Jan Amsler

Kiffen soll im Rahmen eines Pilotprojekts in Basel-Stadt ab Sommer legal werden. Foto: Simon Glauser

Mehrere Fahrzeuge der Baselbieter Polizei sind am 20. Februar an der Reuslistrasse in Sissach vorgefahren. Die Polizistinnen und Polizisten sind im Industriegebiet auf eine «grössere Hanf-Indooranlage» gestossen und haben «mehrere Hundert Pflanzen beschlagnahmt». Den Behörden sei bekannt, wer die Plantage, bei der es sich gemäss polizeiinterner Klassifizierung um eine «Grossanlage» handelt, betrieben habe.