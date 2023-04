Basel und das LSD – Vor 80 Jahren in Basel entdeckt:

Fünf Fakten über die Hippie-Droge Im Frühling 1943 erlebte Albert Hofmann in Basel den ersten LSD-Trip der Weltgeschichte. Acht Jahrzehnte später feiern Forschende und Fans diesen Tag mit einem Festival in Basel. Nina Jecker

LSD wird meist auf Löschpapier aufgetragen und in den Mund gelegt. Es gibt die Droge aber auch als Pille. Foto: Getty Images

Am 19. April feiern Menschen auf der ganzen Welt den sogenannten Bicycle Day. Es ist der Tag, an dem der Schweizer Forscher in Basel als erster Mensch einen LSD-Trip erlebte – unter anderem auf einer Velofahrt durch Basel.

Eine zufällige Entdeckung

Es war im April 1943, als der Schweizer Forscher Albert Hofmann in einem Labor der Sandoz in Basel durch einen Zufall die Substanz LSD entdeckte. Hofmann räumte seinen Arbeitsplatz auf, er war gerade auf der Suche nach einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung. Da geriet er, damals offenbar noch unwillentlich, in den Kontakt mit einem Mittel, an dem er forschte: Lysergsäurediethylamid, später weltweit unter der Abkürzung LSD bekannt.

Albert Hofmann sprach 2006 an einem Symposium in Basel über die Entdeckung des LSD. Foto: Reuters

An einem Symposium in Basel zu seinem 100. Geburtstag beschrieb Hofmann diesen ersten Trip 2006 wie folgt: «Ich musste das Labor verlassen, ich hatte das Gefühl, es passiert etwas mit mir. Ich fuhr mit dem Velo nach Hause, legte mich hin und hatte ein wunderbares Erlebnis. Was immer ich mir vorstellte, war bildhaft vor mir, tief beglückend. Es dauerte drei, vier Stunden, und dann verschwand es.» Drei Tage später nahm er das LSD, das er aus dem Pilz Mutterkorn gewonnen hatte, bewusst ein. Dieses Mal erlebte er gemäss eigener Erzählung jedoch einen Horrortrip.

Im Netz kursiert diese Route als wahrscheinliche Velofahrt von Albert Hofmann unter LSD. Quelle: Bikemap.com

Weltweite Karriere als Hippie-Droge

LSD wurde nach seiner Entdeckung von Sandoz zuerst als Heilmittel eingesetzt, um psychisch Kranke zu behandeln, und kam beispielsweise bei schweren Traumata oder Schizophrenie zum Einsatz. In den 60er-Jahren entdeckten jedoch die Hippies die Wirkung der Droge, und die halluzinogene Substanz verbreitete sich um die ganze Welt. Die Wichtigkeit der Stadt Basel für die Flower-Power-Bewegung wird denn auch von Persönlichkeiten wie dem Erfolgsautor T.C. Boyle und dem Filmproduzenten Richard Herland (beide aus den USA) bestätigt.

Wegen Horrortrips und unter LSD begangener Straftaten waren die Behörden jedoch rasch alarmiert. Im Jahr 1968 wurde LSD in der Schweiz verboten.

Erneuter Einsatz als Medikament

Erst viele Jahre später fingen Forschende wieder an, sich mit der Substanz zu beschäftigen. Und machten vielversprechende Entdeckungen. Einer von ihnen ist der Arzt und Therapeut Peter Gasser. Er verfügt über eine Einzelfallgenehmigung der Schweizerischen Gesundheitsbehörde für die Therapie mit bewusstseinsverändernden Substanzen, hat mehrere Studien durchgeführt und setzt LSD vor allem bei Menschen mit Angststörungen ein.

Auch bei Depressionen kann LSD offenbar helfen. Für eine Studie der Universität Basel mit dem biopharmazeutischen US-Unternehmen Mindmed sind 61 Patientinnen und Patienten mit niedrigen oder mit mittleren bis hohen Dosen LSD behandelt worden. Mit dem Fazit, dass mittlere und hohe Dosierungen bei zweifacher Gabe auch depressive Symptome signifikant mindern konnten.

Wie wirkt LSD im Gehirn?

Das Gehirn wird durch die Einnahme von LSD in eine Art Serotoninrausch versetzt und übermässig stimuliert. LSD führt ausserdem dazu, dass Hirnregionen miteinander kommunizieren, die im Normalzustand kaum miteinander zu tun haben. Es ist jedoch bis heute nicht abschliessend geklärt, warum es dabei zu Halluzinationen kommt.

Eine gefürchtete Nebenwirkung von LSD sind stundenlange Horrortrips, die im Extremfall zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können. Ausserdem kann die Einnahme der Droge zu Übelkeit, Schlafstörungen, Herzrasen und Schweissausbrüchen führen.

Wie feiert Basel den LSD-Geburtstag?

In Basel finden dieses Wochenende verschiedene Veranstaltungen statt. Im Rahmen der «LSD 80» haben in Münchenstein bereits am Freitag zahlreiche Fachpersonen zu LSD in Forschung, Therapie und Gesellschaft gesprochen, unter ihnen der Solothurner Arzt Peter Gasser.

Von Freitagabend bis Sonntag geht es dann beim Basler Hafen weiter. Im Ostquai wird zur Feier von 80 Jahren LSD in zahlreichen Programmpunkten informiert, diskutiert, meditiert und gefeiert. Das Programm des Anlasses findet man online.

Fehler gefunden?Jetzt melden.