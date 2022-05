Zwei Jahre nach dem Krieg – Vor 75 Jahren feierten 18’000 Schweizer in Lörrach Das schaffte nur Johann Peter Hebel: Am 11. Mai 1947 fand unter widrigen Nachkriegsbedingungen das grösste Hebelfest jemals mit 50’000 Besuchenden statt. Ein gutes Drittel davon kam aus der Schweiz. Boris Burkhardt

Festakt im Hebelpark: Vreneli und Markgräflerinnen vor dem Hebeldenkmal. Foto: Hans Tschira/Sammlung Dreiländermuseum Lörrach

Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen: Zwei Jahre zuvor brannten noch deutsche Städte, waren der Weltöffentlichkeit erstmals die Ausmasse der Verbrechen in Auschwitz und Dachau bekannt geworden, markierte Stacheldraht die deutsche Grenze in Basel und Riehen. Und da feierte Lörrach am 11. Mai 1947, einen Tag nach dessen 187. Geburtstag, ein Fest zu Ehren Johann Peter Hebels. Erstmals seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs durften Basler wieder in die Nachbarschaft reisen: Es kamen 18’000! Insgesamt feierten dieses grosse und einmalige Hebelfest 50’000 Menschen, eine unvorstellbare Zahl, wenn man bedenkt, dass in Lörrach unter der französischen Militärregierung noch immer bittere Armut und Hunger herrschten.